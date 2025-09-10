Colo Colo regresó a los entrenamientos y comienza a definir lo que será la formación para la Supercopa ante la U de Chile. El Cacique se prepara para el estreno de Fernando Ortiz, quien va dándole forma a su esquema.

Luego de una primera semana muy intensa, en la que lo físico fue el principal foco, el nuevo DT albo ahora pone la mira en su oncena. En los últimos días se conoció que apostará por el 4-2-3-1 para el que busca intérpretes.

Ya con algunas prácticas de fútbol realizadas en el Estadio Monumental, el argentino empieza a elegir a sus titulares. Y si bien hay 11 cupos, todo indica de que ya hay uno que tiene su lugar asegurado.

Claudio Aquino toma protagonismo en el Colo Colo de Fernando Ortiz

En Colo Colo ya se afinan detalles para lo que será la Supercopa y la formación se arma poco a poco. Fernando Ortiz ya está conociendo a sus jugadores y, según revelaron, hay uno que lo está convenciendo para ser una pieza clave.

Claudio Aquino va convenciendo a Fernando Ortiz para ser titular en Colo Colo.

Se trata de Claudio Aquino, el 10 que ha sido muy cuestionado desde su arribo hasta ahora. Sin mostrar el nivel que lo llevó a ser el mejor del fútbol argentino, al mediocampista le están metiendo presión y el DT parece estar dándole su respaldo.

Fue el periodista Nicolás Ramírez quien en Sportscenter de ESPN dio a conocer la situación. “Claudio Aquino ha tomado más relevancia como el enganche del Tano“, dijo el reportero albo.

La duda está en es quiénes serán sus acompañantes en el mediocampo, ya que todo indica que los dos cupos que quedan se los pelean entre seis. O más bien cinco. “Vidal, Pavez, Alarcón y Méndez se pelean el puesto. Pizarro no debería salir. Ese último cupo queda para los que mencioné“.

Quedará esperar para ver si es que ya desde este jueves el DT comienza a parar una oncena para lo que será la Supercopa. El Cacique necesita ganar a toda costa para salvar su centenario y el argentino también para sumar confianza en el inicio de su proceso.

Fernando Ortiz le da un rol clave a Claudio Aquino en el nuevo Colo Colo. El Tano apuesta por el 10 para que recupere su nivel y así sea el hombre por el que hicieron una gran inversión para sacarlo de Argentina.

¿Cuáles son los números de Claudio Aquino en Colo Colo?

Previo a la Supercopa, Claudio Aquino ha logrado disputar un total de 33 partidos oficiales con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos ha marcado 4 goles, ha aportado con 4 asistencias y alcanza los 2.420 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Fernando Ortiz afina detalles para lo que será su estreno en la banca de Colo Colo. El Cacique alista la Supercopa de Chile ante la U este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

