Los problemas para llevar a cabo la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile no se detienen. El encuentro, programado para este fin de semana, se ha encontrado con una serie de inconvenientes en los últimos días y este miércoles recibió un golpe casi letal.

Luego de conocerse que las obras en el Estadio Santa Laura avanzan pero siguen sin finalizar, comenzaron a surgir las primeras dudas sobre la realización. Y esta tarde el alcalde de Independencia apareció para hacerla temblar con todo.

El edil de la comuna abordó lo que ha pasado con la Catedral y confirmó que se han suspendido los trabajos que ahí se realizaban. Eso no fue todo, ya que insistió en su postura de no permitir que se juegue este fin de semana como tanto ha tratado la ANFP.

Suspenden obras en el Estadio Santa Laura y la Supercopa queda colgando de un hilo

La Supercopa de Chile está tambaleando luego de lo ocurrido en las últimas horas. El choque entre Colo Colo y la U sigue sin ser confirmado, más allá de que se venden entradas sin tener la palabra de las autoridades.

Este miércoles el alcalde Agustín Iglesias se refirió a los trabajos en las luminarias del Estadio Santa Laura y soltó una verdadera bomba. En conversación con Radio Bío-Bío, el edil señaló que “las obras que se están haciendo en el lugar, que son el motivo de la discordia entre el delegado, el ministro y yo, no tienen la autorización del Consejo de Monumentos, en un lugar que es zona típica y tiene que tener autorización“.

Esta situación ha llevado a que la comuna deje en pausa los trabajos. “La acción que tomamos es paralizar las obras, que no podrán continuar hasta que se regularicen y tengan el permiso del Consejo de Monumentos. A diferencia de lo que dice el delegado presidencial, son bastante incompletas. Estamos a cuatro días del partido, son cuatro fosas y solamente en una hay un avance importante“, dijo.

Eso no es todo, ya que Agustín Iglesias avisó que hará lo posible porque no se juegue la Supercopa. “La posición que tengo como alcalde y la posición que tiene el ministro Cordero, es que el partido no se debiera jugar mientras hayan obras en el Estadio. La posición que tiene que tomar el delegado es si se juega con obras o no. Eso es lo que tiene que zanjar“.

Finalmente, le pasó la pelota a las autoridades. “Quienes se tienen que poner de acuerdo hoy, son los entes de gobierno. El delegado presidencial tiene una posición distinta a la que tiene el ministro. Quien tiene la facultad de autorizar es el delegado presidencial pero hay una discordancia. Estamos quienes creemos que mientras haya obras no se puede realizar el partido versus la delegación y la ANFP, quienes creen que no es motivo para suspender”.

Quedará esperar para ver si es que desde la ANFP realizan alguna movida desesperada para tratar de conseguir los permisos y así seguir con su plan. Si no, el encuentro deberá postergarse otra vez y ratificar que quienes están al mando de nuestro fútbol han sido un completo desastre.

Colo Colo y la U están atentos a los que pasará finalmente con la Supercopa de Chile. Ambos elencos no jugarán por la Liga de Primera a diferencia del resto y ya están contra el tiempo como para reprogramar todo.

¿Cuándo se juega la Supercopa entre Colo Colo y la U?

Colo Colo y la U esperan por el visto bueno de las autoridades para jugar la Supercopa de Chile. El encuentro se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

¿Cuántas Supercopa de Chile tienen Colo Colo y la U?

Colo Colo y la U buscarán aumentar su vitrina de Supercopa de Chile, donde la diferencia es importante. El Cacique ha ganado el título en 4 ocasiones (2017,2018, 2022 y 2024), mientras que el Bulla en 1 oportunidad (2015).