No hay presión que valga. Ni la intención desde Universidad de Chile por aplazarla ni las actuales condiciones del Estadio Santa Laura. La Supercopa ante Colo Colo sí se juega. Al menos es el deseo de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

Y si faltaba algo para ratificarla era la palabra del representante del Gobierno en la zona como Gonzalo Durán, quien luego de una polémica visita al recinto de Independencia, en la que incluso hubo un entrevero con el jefe de operaciones del cuadro azul, Jorge Goncalves, sacó la voz para zanjar este tema.

Delegación Presidencial zanja polémica por Supercopa

“Lo que corresponde es que la ANFP, el organizador del evento, haga la solicitud formal y nosotros coordinamos a todos los actores, públicos y privados, para verificar que se cumplan todas las medidas de seguridad necesarias”, indicó la autoridad.

Las declaraciones de la Delegación Presidencial se dieron en el marco de la revisión formal de las condiciones del Santa Laura para recibir el encuentro entre Unión Española y Audax Italiano que se jugará este sábado 13 de septiembre a las 12:30 horas.

En la instancia, Gonzalo Durán recalca que “hemos trabajado en sucesivas reuniones para identificar esas medidas. De todas esas medidas, como la composición de público, el aforo, número de guardias, están todas las condiciones adecuadas para que se desarrolle el partido“.

Se realizan trabajos de instalacion de torres luminarias en el estadio Santa Laura, en la antesala del duelo por Supercopa, programado para este domingo en le recinto de la comuna de Independencia.

¿Qué resta para hacer oficial el encuentro?

Si bien desde Colo Colo, la ANFP y la cadena TNT Sports dan por hecho que se juega la Supercopa, mientras la U busca excluirse, sólo queda por realizarse la inspección de seguridad al Estadio Santa Laura, que se llevará a cabo la Delegación Presidencial este viernes 12 de septiembre a las 11:00 horas.