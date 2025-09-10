La Supercopa entre Colo Colo y U. de Chile está programada para este domingo 14 de septiembre, pero la previa ha dejado muchas dudas sobre su realización. Quejas desde el Centro Deportivo Azul han marcado la organización de este esperado partido.

El último intento de la U fue enviar una petición de reprogramación, la que fue rechazada por la ANFP. La principal razón de los azules para aplazar el partido es la llave contra Alianza Lima en la Copa Sudamericana, porque el 18 de septiembre juegan en la capital peruana.

Michael Clark, presidente de Azul Azul, mostró toda su molestia. “Al fútbol chileno le cuesta mucho avanzar en torneos internacionales. Pasa poco. Creo que la ANFP debería darle las facilidades al club para competir. La federación peruana le suspendió a Alianza Lima”, dijo.

“Si terminamos jugando… Primero que nada, va a ser inseguro. Segundo, vamos a dar un triste espectáculo, o sea, un partido que es una final, vamos a terminar jugando en un estadio que no está en condiciones, con una fórmula inventada para que vaya un público extraño“, agregó.

El plantel de Colo Colo se manifestó | Photosport

En Colo Colo le responden al presidente de U. de Chile por la Supercopa

Desde el plantel de Colo Colo se pronunciaron por todo el ruido que ha tenido la previa de la Supercopa. Sebastián Vegas, defensa de los albos, dijo que “la programación se debe respetar” y que se están preparando para jugar el domingo en el debut de Fernando Ortiz.

Publicidad

Publicidad

“Nos estamos preparando de buena forma, la llegada de otro entrenador siempre renueva los ánimos, genera expectativas a todos los jugadores, llevamos una semana y entendemos mucho más lo que él quiere. Nos estamos preparando bien para el partido del fin de semana“, dijo.

“Lo que dijo el presidente de la U… Como jugador, respeto que cada quien tenga su opinión. Yo creo que hay una programación y que se debe respetar, y si se dice que se juega el domingo, nosotros estamos listos y preparados para jugar ese partido y ganarlo“, concluyó.