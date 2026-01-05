Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Colo Colo tiene día y hora para definir las millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

En Blanco y Negro programaron para esta semana una reunión de directorio que analizará la partida de ambos jugadores.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Saldivia y Pizarro estarían viviendo sus últimas horas como jugadores de Colo Colo.
© Photosport.Saldivia y Pizarro estarían viviendo sus últimas horas como jugadores de Colo Colo.

Colo Colo vive días bastante ajetreados en este inicio del 2026 con el mercado de fichajes, donde a pesar de la necesidad que hay de potenciar el plantel, de lo que más se está hablando es de las posibles partidas del Estadio Monumental.

En ese sentido todos los focos apuntan a Vicente Pizarro y Alan Saldivia, quienes tendrían sobre la mesa dos opciones concretas para seguir con sus carreras en el extranjero.

Mientras el Vicho podría partir a Rosario Central tras ser pedido expresamente por Jorge Almirón, el charrúa está siendo tentado con jugar en el Vasco da Gama. Ambas operaciones le dejarían jugosos millones al Cacique en un año donde se vislumbran vacas flacas.

Colo Colo atento: Jorge Almirón saca la voz por interés de Rosario Central en Vicente Pizarro

ver también

Colo Colo atento: Jorge Almirón saca la voz por interés de Rosario Central en Vicente Pizarro

Colo Colo define el día y hora para dejar partir a Pizarro y Saldivia

Por lo mismo el directorio de Blanco y Negro se está moviendo con rapidez para dejar zanjada estas dos posibles ventas. Estas se evaluarán en una reunión de directorio extraordinaria, la que quedó programada para este miércoles 7 de enero por la tarde en Casa Alba.

La venta de Vicente Pizarro y Alan Saldivia le dejarían al Cacique una suma cercana a los 4 millones de dólares. | Foto: Colo Colo.

La venta de Vicente Pizarro y Alan Saldivia le dejarían al Cacique una suma cercana a los 4 millones de dólares. | Foto: Colo Colo.

Ahí los directores de la concesionaria deberán evaluar si aceptan los 2,2 millones de dólares que Rosario Central pone sobre la mesa por Vicente Pizarro y los 1,8 millones de Vasco por Alan Saldivia.

Publicidad
El desapercibido dolor de cabeza que Vicente Pizarro le deja Ortiz con su adiós de Colo Colo

ver también

El desapercibido dolor de cabeza que Vicente Pizarro le deja Ortiz con su adiós de Colo Colo

Además de estos puntos, se espera que se pueda avanzar en la búsqueda de refuerzos. Fernando Ortiz ya pidió un reemplazante para Pizarro y es de esperar que lleguen más jugadores en defensa si Saldivia termina partiendo.

Lee también
La UC aborda su negociación más compleja en el mercado de fichajes
Universidad Católica

La UC aborda su negociación más compleja en el mercado de fichajes

¡Golpe a la U! Se complica la llegada del '9'
U de Chile

¡Golpe a la U! Se complica la llegada del '9'

El mejor jugador de Segunda llega a Huachipato para jugar la Libertadores
Mercado de fichajes 2026

El mejor jugador de Segunda llega a Huachipato para jugar la Libertadores

Chile vs. Serbia por Copa Davis: Fecha, entradas y nominados
Tenis

Chile vs. Serbia por Copa Davis: Fecha, entradas y nominados

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo