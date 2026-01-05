Colo Colo vive días bastante ajetreados en este inicio del 2026 con el mercado de fichajes, donde a pesar de la necesidad que hay de potenciar el plantel, de lo que más se está hablando es de las posibles partidas del Estadio Monumental.

En ese sentido todos los focos apuntan a Vicente Pizarro y Alan Saldivia, quienes tendrían sobre la mesa dos opciones concretas para seguir con sus carreras en el extranjero.

Mientras el Vicho podría partir a Rosario Central tras ser pedido expresamente por Jorge Almirón, el charrúa está siendo tentado con jugar en el Vasco da Gama. Ambas operaciones le dejarían jugosos millones al Cacique en un año donde se vislumbran vacas flacas.

Colo Colo define el día y hora para dejar partir a Pizarro y Saldivia

Por lo mismo el directorio de Blanco y Negro se está moviendo con rapidez para dejar zanjada estas dos posibles ventas. Estas se evaluarán en una reunión de directorio extraordinaria, la que quedó programada para este miércoles 7 de enero por la tarde en Casa Alba.

Ahí los directores de la concesionaria deberán evaluar si aceptan los 2,2 millones de dólares que Rosario Central pone sobre la mesa por Vicente Pizarro y los 1,8 millones de Vasco por Alan Saldivia.

Además de estos puntos, se espera que se pueda avanzar en la búsqueda de refuerzos. Fernando Ortiz ya pidió un reemplazante para Pizarro y es de esperar que lleguen más jugadores en defensa si Saldivia termina partiendo.