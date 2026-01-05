Colo Colo está a detalles de tener un importante adiós en estos primeros días del 2026. Se trata de Vicente Pizarro, volante que estaría a solo una firma de jugar en Rosario Central de Argentina, siendo pedido expresamente por Jorge Almirón.

Además de dejar un importante hueco en el mediocampo, la partida del Vicho generará un problema importante en el equipo de Fernando Ortiz.

Esto lo decimos porque ahora el entrenador trasandino no solo debe rearmar la mitad de la cancha, sino que también elegir un nuevo capitán. ¿Lo más complejo? Pues que las dos cartas que tiene sobre la mesa no están en sus mejores términos en el plantel.

¿Quién será el capitán de Colo Colo con el adiós de Vicente Pizarro?

Con el adiós del canterano al fútbol argentino no son muchas las opciones viables que tiene Ortiz para darle la jineta. Las dos alternativas más obvias para hacerlo no tienen la mejor de las relaciones con el DT, algo que complicaría su elección.

Fernando Ortiz debe buscar un nuevo capitán en Colo Colo.

Hablamos de Arturo Vidal y Esteban Pavez. Mientras el King perdió algo de protagonismo con Ortiz como entrenador, generando incluso algunas críticas públicas del jugador, Pavez fue prácticamente borrado en el cierre de la temporada pasada.

Acá es donde la danza de nombre se desata en el Estadio Monumental. Jugadores experimentados como Fernando de Paul (quien también fue capitán en Universidad de Chile), Javier Correa, Claudio Aquino o Érick Wiemberg podrían tener cierta ventaja, aunque sin nada oficial de momento.

Una decisión importante que tendrá que tomar Fernando Ortiz, sobre todo pensando en los primeros partidos amistosos de mediados de enero en la Serie Río de La Plata en Uruguay.