Colo Colo vive una dolorosa salida de su plantel, ya que Vicente Pizarro dirá adiós tras toda una vida defendiendo al club. El volante será nuevo jugador de Rosario Central.

Los Albos tuvieron un pésimo 2025, donde no pudieron lograr ninguno de sus objetivos en la temporada del centenario. Por esta razón, en el presente mercado los recursos son limitados y necesitan desprenderse de algunas figuras para poder hacer caja.

El adiós de Pizarro

Vicente Pizarro fue uno de los mejores jugadores de Colo Colo en la negativa campaña del año pasado. Eso naturalmente despertó el interés de equipos extranjeros, quienes se acercaron a Macul para escuchar las condiciones para quedarse con el volante.

Si bien Independiente de Gustavo Quinteros fue uno de los interesados en contar con el jugador de 23 años, finalmente es otro ex técnico de los Albos quien se lleva al hijo del ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

De acuerdo al sitio partidario DaleAlbo, es Rosario Central el club que se lleva al Vicho. Los Canallas serán dirigidos en 2026 por Jorge Almirón, quien conoce muy bien a Pizarro por su paso por el Monumental entre 2024 y 2025, periodo en el cual levantaron dos títulos juntos.

En desarrollo…