Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Cobresal también da un batacazo sobre el cierre del mercado de fichajes: suma un delantero argentino

En el cuadro Minero abrocharon el préstamo de este atacante argentino de 23 años, quien pronto estará a las órdenes de Gustavo Huerta.

Por Jorge Rubio

Sigue a Redgol en Google!
Franco Frías disputa un balón con Alan Saldivia.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTFranco Frías disputa un balón con Alan Saldivia.

Cobresal siempre necesita de mucho ingenio para conformar sus planteles en el mercado de fichajes y para la temporada 2026 no fue la excepción. El cuadro minero se movió activamente para incorporarle jugadores al plantel dirigido por Gustavo Huerta.

Aunque el trabajo no cesó hasta, literalmente, el último día permitido para incorporar. En el cuadro albinaranja estimaron que el espigado centrodelantero Steffan Pino necesitaba un acompañante. O bien, algo de competencia para ofrecer diversas características al experimentado DT ovallino.

Y así será con el argentino Franco Frías, quien se integrará a préstamo desde Rosario Central, según la información que entregó el periodista Uriel Iugt en su cuenta de X. La negociación se cerró también con una opción de compra para la escuadra de El Salvador.

Franco Frías festeja un gol ante Deportes Iquique. (Javier Salvo/Photosport).

Franco Frías festeja un gol ante Deportes Iquique. (Javier Salvo/Photosport).

El Chipi Frías ya tuvo un paso por el fútbol chileno: en 2024 vistió la camiseta de la Unión Española, donde algo de su poder goleador mostró. Anotó 11 conquistas al cabo de 29 partidos, una cosecha que seguramente sirvió para llamar la atención en el campamento minero.

“Es una normativa acá”: Carvallo reveló el secreto de Cobresal para vencer a U. Católica

ver también

“Es una normativa acá”: Carvallo reveló el secreto de Cobresal para vencer a U. Católica

Cobresal se queda con Franco Frías al límite del cierre en el mercado de fichajes

Cobresal aseguró la llegada del Chipi Frías en el mercado de fichajes. El año pasado, el atacante trasandino fue compañero del chileno Iván Morales en Sarmiento de Junín. Pero para 2026, se integró a las órdenes de Jorge Almirón en el plantel de los Canallas.

Publicidad

Ahí coincidió con otro chileno: Vicente Pizarro, quien rápidamente se transformó en un indiscutido en el Gigante de Arroyito. A pesar de que Frías fue al banco de suplentes en la victoria por 2-0 contra Barracas Central. Aunque no sumó minutos, pero al menos da para pensar que está en buen tono físico.

Franco Frías gana un cabezazo ante la marca lejana de Óscar Opazo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Franco Frías gana un cabezazo ante la marca lejana de Óscar Opazo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por lo pronto, Cobresal encontró dos refuerzos para paliar la baja del uruguayo Diego Coelho, quien se integró al Audax Italiano. Mientras tanto, Huerta afina los últimos detalles para visitar a Deportes Concepción este viernes 20 de febrero a contar de las 20:30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Publicidad
Último refuerzo de Deportes Concepción relata el frenético efecto dominó: “No tuve tiempo para nada”

ver también

Último refuerzo de Deportes Concepción relata el frenético efecto dominó: “No tuve tiempo para nada”

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Cobresal suma seis puntos al cabo de tres fechas en la tabla de la Liga de Primera 2026.

Lee también
Ex goleador culpa a Coto Sierra de su salida del club
Campeonato Nacional

Ex goleador culpa a Coto Sierra de su salida del club

El nuevo socio de Iván Morales fue goleador de su club en Chile
Internacional

El nuevo socio de Iván Morales fue goleador de su club en Chile

Manto de dudas por Vecchio precede un espiral de lesiones
Campeonato Nacional

Manto de dudas por Vecchio precede un espiral de lesiones

Independiente deja en vilo fichaje de Gutiérrez por millonaria y antigua deuda
Mercado de fichajes 2026

Independiente deja en vilo fichaje de Gutiérrez por millonaria y antigua deuda

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo