Cobresal siempre necesita de mucho ingenio para conformar sus planteles en el mercado de fichajes y para la temporada 2026 no fue la excepción. El cuadro minero se movió activamente para incorporarle jugadores al plantel dirigido por Gustavo Huerta.

Aunque el trabajo no cesó hasta, literalmente, el último día permitido para incorporar. En el cuadro albinaranja estimaron que el espigado centrodelantero Steffan Pino necesitaba un acompañante. O bien, algo de competencia para ofrecer diversas características al experimentado DT ovallino.

Y así será con el argentino Franco Frías, quien se integrará a préstamo desde Rosario Central, según la información que entregó el periodista Uriel Iugt en su cuenta de X. La negociación se cerró también con una opción de compra para la escuadra de El Salvador.

Franco Frías festeja un gol ante Deportes Iquique. (Javier Salvo/Photosport).

El Chipi Frías ya tuvo un paso por el fútbol chileno: en 2024 vistió la camiseta de la Unión Española, donde algo de su poder goleador mostró. Anotó 11 conquistas al cabo de 29 partidos, una cosecha que seguramente sirvió para llamar la atención en el campamento minero.

Cobresal aseguró la llegada del Chipi Frías en el mercado de fichajes. El año pasado, el atacante trasandino fue compañero del chileno Iván Morales en Sarmiento de Junín. Pero para 2026, se integró a las órdenes de Jorge Almirón en el plantel de los Canallas.

Ahí coincidió con otro chileno: Vicente Pizarro, quien rápidamente se transformó en un indiscutido en el Gigante de Arroyito. A pesar de que Frías fue al banco de suplentes en la victoria por 2-0 contra Barracas Central. Aunque no sumó minutos, pero al menos da para pensar que está en buen tono físico.

Franco Frías gana un cabezazo ante la marca lejana de Óscar Opazo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por lo pronto, Cobresal encontró dos refuerzos para paliar la baja del uruguayo Diego Coelho, quien se integró al Audax Italiano. Mientras tanto, Huerta afina los últimos detalles para visitar a Deportes Concepción este viernes 20 de febrero a contar de las 20:30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Cobresal suma seis puntos al cabo de tres fechas en la tabla de la Liga de Primera 2026.