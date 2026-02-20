Universidad de Concepción tenía sorpresas guardadas con un fichaje a última hora, justo antes del cierre en el mercado de pases. Se trata de un portentoso atacante argentino que ya conocía Chile, pues vino con Godoy Cruz a realizar una pretemporada.

Eso incluyó partidos amistosos frente a Coquimbo Unido y también ante Universidad de Chile. Ambos se jugaron en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Las referencias son para Daniel Barrea, jugador de 24 años que llegó cedido desde el Tomba.

El descenso del cuadro mendocino a la Primera Nacional del fútbol argentino fue clave para la salida de Barrea, quien finalmente reforzará la ofensiva del Campanil, que también sumó al panameño Cecilio Waterman. Barrea jugó 75 partidos en Godoy Cruz y se incorporó a préstamo por un año con una opción de compra.

Daniel Barrea lucha un balón en el amistoso ante los Piratas. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Marcó cinco goles y regaló cinco asistencias, números que espera igualar o superar en la escuadra estudiantil. Eso sí, Barrea no fue el único nombre nuevo que podrá disponer el DT argentino Juan Cruz Real. También se sumará un talentoso enganche argentino-paraguayo, según reportó César Merlo.

Universidad de Concepción amarra el fichaje de Daniel Barrea y de un seleccionado paraguayo

Además del fichaje a préstamo de Daniel Barrea, Universidad de Concepción también se quedó con un talento juvenil surgido de Lanús. Un extremo derecho argentino paraguayo que es considerado una promesa de la Albirroja, donde jugó el Sudamericano Sub 20 del año pasado.

Las referencias son para Luca Kmet. “Lanús lo cede a préstamo por un año y con una opción de compra”, apuntó Merlo en su cuenta de X para ratificar la llegada del jugador de 20 años al Campanil. Eso sí, el atacante granate tiene tiempo de ser inscrito después del cierre en el mercado.

Al ser un futbolista Sub 21, hay chances de registrarlo como juvenil. Y eso tiene un plazo mayor al que se cerró el jueves 19 de febrero en suelo chileno. Juan Cruz Real se frota las manos por este par de contrataciones, pero debe afinar detalles para visitar a Deportes La Serena en el estadio La Portada el domingo 22 de febrero a contar del mediodía.

