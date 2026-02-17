Una herida que no cierra en Universidad de Chile fue la que dejó el polémico arbitraje del venezolano Andrés Herrera, quien claramente perjudicó al equipo nacional en la semifinal vuelta de Copa Sudamericana, donde cayeron por la mínima ante Lanús.

Pese al paupérrimo desempeño que mostró en suelo argentino, en el que claramente le dio “una mano” al granate para meterse en la Final, donde además expulsó a Matías Zaldivia, recibió un importante reconocimiento de parte de la Conmebol.

Es que el ente rector del fútbol sudamericano no tuvo mejor idea que entregarle al impresentable de Herrera la responsabilidad de dirigir el encuentro de ida por la Recopa Sudamericana, donde se reencontrará con un protagonista de pasado en la U.

Conmebol “premia” al árbitro que perjudicó a la U

A través de sus canales oficiales, la organización comunicó que Alexis Herrera “impartirá justicia” en el encuentro entre Lanús y Flamengo, donde se topará con dos chilenos en cancha, como Erick Pulgar en los brasileños, y Matías Sepúlveda, que fue víctima de la actuación del silbante.

La Conmebol determinó que acompañarán al juez central los asistentes Jorge Urrego y Rubin Torrealba, que estuvo presente en el perjuicio a la U en Sudamericana. Yender Herrera será el cuarto árbitro y Erizon Nieto el quinto, todos venezolanos.

Mientras que en el VAR de la Recopa estarán el ecuatoriano Carlos Orbe como principal, más los asistentes de su país Christian Lescano y Franklin Congo, además de Ángel Arteaga de Venezuela, que no vio la mano que derivó en el gol de los trasandinos.

¿Cuándo se juega este encuentro?

La Conmebol programó el duelo de ida por la Recopa entre Lanús y Flamengo en el Estadio Néstor Díaz Pérez en Argentina para este jueves 19 de febrero desde las 21:30 horas.

