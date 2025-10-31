Siguen los coletazos por la polémica eliminación de U de Chile en Copa Sudamericana. Ahí, todos los dardos apuntaron contra Alexis Herrera, el juez venezolano que le validó un controvertido gol a Lanús.

Además de la discutida tarjeta amarilla que la U pidió roja, el cobro que sacó ronchas fue una mano de un jugador de Lanús en la salida que posteriormente terminó en gol.

Ahí, todo el mundo pidió que el juez y el VAR invalidaran el tanto, lo que finalmente no ocurrió. ¿Por qué no se cobró la mano? En la Premier League pasó algo similar hace poco y también se validó el gol.

El antecedente de la Premier que sepulta a U de Chile

Corría enero de este año y en polémica mano de Joelinton, el Newcastle siguió con la jugada y anotó el gol que le dio el triunfo ante Tottenham. Curiosamente, el juez no anuló el tanto, situación similar que se dio en el partido de la U de Chile.

Ardió Troya en Inglaterra, pero tal como explicaron en la prestigiosa Premier, si la mano es asistencia o gol, se invalida la jugada. Si no es ninguna de la 2 y es mano sin intención, vale el gol.

Por eso, ese antecedente respalda el polémico cobro del juez Herrera a favor de Lanús, que terminó por sepultar el sueño de U de Chile se hacerse de la Copa Sudamericana.

Lo cierto es que más allá de esa anotación, el duro foul contra Javier Altamirano y el gol anulado a Felipe Salomoni también marcaron la polémica en terrible noche del árbitro venezolano Alexis Herrera.

