No están quietas las aguas en U de Chile. Tras la polémica eliminación ante Lanús en Copa Sudamericana, voces del equipo salieron a remecer el momento por el que atraviesan.

Uno de ellos fue Michael Clark, presidente de Azul Azul, quien visiblemente molesto le dio a la ANFP por la programación en paralelo con el torneo internacional. Además, tuvo palabras para su DT, Gustavo Álvarez.

“Siempre se puede haber hecho algo más, creo que en los goles estaban offside. Con algunos días más libres podríamos haber tenido más chispa, pero ya se perdió, a la FIFA”, partió diciendo.

¿Sigue Gustavo Álvarez en U de Chile?

Michael Clark no le hizo el quite a la consulta sobre el futuro de Gustavo Álvarez en U de Chile. El DT sigue con contrato vigente, pero la relación con la directiva está tensa y se habla de ofertas de selecciones para el próximo año.

Álvarez se emocionó al hablar de la U.

“Con Gustavo lo hemos dicho: hoy tiene un contrato vigente. Nosotros queríamos jugar la final de Copa Sudamericana, pero aún estamos jugando cosas muy importantes. Quedan un par de fechas todavía en el campeonato”, avisó.

Publicidad

Publicidad

Fue ahí que el presidente de Azul Azul despachó su frase más enigmática sobre el futuro del DT. Al respecto, apuntó diciendo que “vamos a evaluar a fin de año, como siempre hemos evaluado”.

ver también Johnny Herrera enciende todo y se lanza contra la ANFP tras eliminación de la U: “Nos robaron…”

“Él tiene contrato, pero como siempre, se evalúa todo. Y creemos que es lo mejor para el club, para él, para los jugadores, y vamos a tomar decisiones”, cerró, dejando en el aire el ciclo de Gustavo Álvarez.