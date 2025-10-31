Es tendencia:
Copa Sudamericana

Johnny Herrera enciende todo y se lanza contra la ANFP tras eliminación de la U: “Nos robaron…”

El ex capitán de los azules mostró su enojo tras la derrota del equipo chileno en las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús.

Por Carlos Silva Rojas

La U quedó afuera de la Copa Sudamericana.
El sueño de Universidad de Chile de ganar otra vez la Copa Sudamericana se acabó, porque quedó afuera en semifinales ante Lanús.

Los azules perdieron 1-0 en Buenos Aires gracias a un polémico gol que tuvo que ser anulado por el árbitro Alexis Herrera por una mano, sin embargo, el juez decidió darle el tanto a los argentinos.

El encuentro estuvo lleno de jugadas controvertidas, ya que además del gol, hubo un tanto anulado para cada equipo, situación que llenó de dudas por la designación de la Conmebol de un juez venezolano con escaso roce en su liga.

Johnny Herrera acusa robo a mano armada hacia U de Chile: “Fue peor que el 96, es asqueroso”

Johnny Herrera carga contra la ANFP tras eliminación de la U

Para muchos el ex arquero Johnny Herrera es el máximo ídolo de Universidad de Chile, quien desató toda su ira en redes sociales tras el partido.

El otrora capitán azul colgó un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram, donde culpó a la ANFP por la eliminación ante Lanús.

Gracias ANFP por la programación. Por perjudicar al único equipo que representó a Chile… Nos robaron así de simple. No pesamos nada a nivel sudamericano. Vamos nomás“, señaló el ahora comentarista.

La rabia de Herrera.

Universidad de Chile se queda con las manos vacías y deberá concentrarse en la Liga de Primera, donde ahora tiene muy complicada la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

