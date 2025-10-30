En escándalo terminó el partido de U de Chile, donde quedó eliminada de Copa Sudamericana con polémicos cobros a favor de Lanús. Y ahí, uno que no se guardó nada fue Johnny Herrera.

El ídolo azul se fue con todo contra el juez Alexis Herrera, la Conmebol y hasta la ANFP por el torneo en que los azules dijeron adiós. El Samurái acusó mano negra a la U y poca ayuda desde Quilín con la programación.

“No sé que pensará la ANFP con la poca ayuda que le dió al plantel. La U hizo un gran plantel, pero el poco peso en sudamérica se notó. Se desequilibrio el partido a favor a Lanús por cosas del árbitro”, partió reclamando en TST.

Johnny Herrera recuerda la polémica del 96

Johnny Herrera sacó a colación la polémica llave de U de Chile con River Plate en 1996, donde también un cobro arbitral dejó a la U sin jugar la definición de esa Copa Libertadores. El panelista de TNT Sports barrió con la Conmebol.

“Esto tiene cositas del 96 y yo creo que peor. La patada a Altamirano no es casual. No hay por dónde no sea roja. El gol que le anulan (a la U) es por una jugada interpretativa, y en el gol (de Lanús) hay una mano alevosa. La falta de peso como fútbol chileno es asqueroso”, aseguró.

Finalmente, el ídolo azul criticó que “el presidente de Lanús gestionó el próximo partido para el lunes y nosotros nos disparamos en los pies. Esto pudo tener incluso a Lucas Assadi desde el primer minuto”.