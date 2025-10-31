La U de Chile no logró su objetivo y se quedó con las ganas de jugar la segunda final de Copa Sudamericana de su historia. La noche de este jueves el Romántico Viajero sufrió una dura y polémica derrota por 1 a 0 ante Lanús, siendo eliminado del certamen pero no son el respaldo de sus hinchas.

A pesar de que la misión era compleja y de un arbitraje que les terminó jugando en contra, los fanáticos azules están más que orgullosos de lo hecho por el plantel. Así lo han hecho saber en redes sociales en las últimas horas, pero en su regreso al país, lo que no esperaban era un recibimiento como el que tuvieron.

Más allá del mal resultado, los hinchas del Bulla no dudaron en ir a agradecerle a los jugadores por permitirles volver a soñar después de años muy complejos. Un gesto que el plantel valoró con pequeños gestos en redes sociales.

El emotivo recibimiento de los hinchas de la U tras la Copa Sudamericana

A pesar del dolor que significa quedar afuera de una final, los hinchas de la U dejaron en claro que están en las buenas y en las malas. Luego de la triste eliminación de Copa Sudamericana, el pueblo azul se volcó a demostrarle su cariño al plantel por lo hecho a nivel internacional.

La U recibió el cariño de sus hinchas por la gran campaña hecha en Copa Sudamericana. Foto: U. de Chile.

Durante el mediodía de este viernes el elenco estudiantil aterrizó en nuestro país después del choque con Lanús. Ya en el aeropuerto hubo un grupo de hinchas que los recibió dándoles su aliento para no bajar los brazos en la recta final de la temporada.

Publicidad

Publicidad

Pero lo más importante llegó cuando la U llegó al Centro Deportivo Azul. En las afueras del recinto había cientos de hinchas que estaban esperándolos para agradecerle el volver a soñar con un título internacional.

ver también “Me quedaría a vivir, pero…”: la confesión de Gustavo Álvarez por su continuidad en la U

Entre gritos, lágrimas y gestos de apoyo, los fanáticos del Bulla demostraron que apoyarán el equipo como sea. Un respaldo que el plantel destacó en sus redes sociales, donde no hubo mucho más que decir que “Gracias“.

Ahora los jugadores tendrán que enfocarse en cerrar el año de la mejor manera posible. Con Coquimbo Unido acariciando el título, el plan es apostar todo por el Chile 2 y así asegurar su lugar en la edición 2026 de la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

La U vive un emotivo día después de su eliminación en Copa Sudamericana. El Bulla, aún con el corazón herido, se levanta de un duro golpe y se enfoca en la Liga de Primera, donde este fin de semana tiene un importante duelo ante Huachipato como visitante.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

La U da vuelta la página y deja atrás la Copa Sudamericana para tratar de luchar por la Liga de Primera. Este domingo 2 de noviembre el Bulla visita a Huachipato desde las 12:30 horas.

Publicidad

Publicidad

ver también La reacción de Gustavo Álvarez a la mano en el gol contra la U y la roja no cobrada a Lanús

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025