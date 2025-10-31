La U de Chile no pudo meterse en la final de la Copa Sudamericana después de un robo a mano armada. El Romántico Viajero cayó por la cuenta mínima ante Lanús con varias polémicas en lo que pudo ser la última noche de Gustavo Álvarez con el club a nivel internacional.

Desde hace ya varios meses que se viene especulando con la salida del entrenador. Hasta ayer las cosas no pasaban más allá de los rumores, pero el DT lanzó una declaración con sabor a despedida que dejó la grande. “Este plantel es especial, estará siempre en mi memoria, por jerarquía, calidez humana, templanza, de local se ganan puntos y de visita se hace historia. Este plantel de visitante siempre se plantó“.

Las palabras del entrenador azul de inmediato provocaron reacciones en los hinchas del Bulla, quienes le rogaron que siga. Ante esto, el argentino decidió sacar la voz para dejar más que clara su postura y remarcar que, más allá de sus ganas, debe haber una conversación a fin de año.

Gustavo Álvarez quiere seguir en la U, pero…

Gustavo Álvarez tiene más que claro que la U ha marcado quizás la mejor etapa de su carrera como entrenador. El DT ha sido el gran protagonista del fútbol chileno esta temporada, peleando tanto en la Liga de Primera como en la Copa Sudamericana hasta el final.

Gustavo Álvarez quiere respetar su contrato con la U, pero dejó claro que se sentará a conversar al final de la temporada. Foto: Photosport.

Pero ya fuera de la competencia internacional y casi sin chances al título, su ciclo parece estar llegando a sus últimos días. Tras la conferencia de prensa, el técnico aprovechó para aclarar su postura sobre una salida y sorprendió a todo el mundo con sus palabras.

Publicidad

Publicidad

“Es muy claro, yo tengo contrato con el club“, dijo de entrada para ilusionar a los hinchas azules. Aunque más allá de eso, Gustavo Álvarez remarcó que “hay cosas que se revisan en el camino“.

ver también La reacción de Gustavo Álvarez a la mano en el gol contra la U y la roja no cobrada a Lanús

Pero el técnico de la U no se quedó ahí y enfatizó en que “lo veremos. Sí es por el hincha, me quedaría a vivir en este club“. No obstante, insistió en que “hay más cosas para analizar” al final de la temporada.

De esta forma, quedará esperar para ver qué es lo que pasará con el futuro del DT. Su nombre ha estado en carpeta de la selección chilena e incluso de la de Perú, con la que se especuló que ya hay hasta un acuerdo.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez tendrá mucho que analizar una vez finalice la temporada 2025 con la U. Pese a mostrar un gran nivel, al técnico no le alcanzó para ir a la final de Copa Sudamericana ni para ganar el título de la Liga de Primera, por lo que su ciclo puede estar viviendo sus últimos días.

¿Cuáles son los números de Gustavo Álvarez en la U?

Tras el duelo con Lanús, Gustavo Álvarez llegó a los 87 partidos oficiales dirigidos en la banca de la U. En ellos ha conseguido 49 triunfos, 19 empates y 19 derrotas, con 167 goles a favor y 78 en contra.

ver también “Tomaremos decisiones”: Clark le manda directo recado a Gustavo Álvarez por su continuidad en U de Chile

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Gustavo Álvarez y la U se olvidan de la Copa Sudamericana para poner la mira en lo que será el cierre de temporada en la Liga de Primera. El Bulla visitará a Huachipato este domingo 2 de noviembre a partir de las 12:30 horas.

Publicidad