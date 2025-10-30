Universidad de Chile enfrenta a Lanús en un partido clave para el club y también para Gustavo Álvarez. Johnny Herrera habló del futuro del entrenador en los Azules.

El Romántico Viajero está ilusionado con hacer algo importante en la Copa Sudamericana, para lo cual debe vencer al Granate en Argentina para meterse en la final. En caso de ser eliminados, tendrían que jugarse todo en el campeonato local para ir a la Libertadores 2026.

El futuro de Gustavo Álvarez en U. de Chile

En el segundo semestre mucho se ha hablado de la continuidad de Gustavo Álvarez. El DT tiene contrato hasta diciembre del 2026 con U. de Chile, pero algunos rumores de quiebre con la dirigencia, más las ofertas que le puedan llegar, ponen en tela de juicio si seguirá en el CDA. Sin embargo, Johnny Herrera quiere que siga pase lo que pase con Lanús.

“Tiene que cumplir su contrato, continuar sí o sí, no está en discusión que tenga que seguir por parte de alguien. Debe seguir a como dé lugar, sí o sí y que le hagan caso en lo que pide”, indicó Herrera en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El DT argentino ha recibido bastantes críticas por otra vez perder la Liga de Primera, aunque la campaña internacional ha respaldado su trabajo. “La moraleja de este año es más allá de pronto si se equivocó o no profesor Álvarez en algunas decisiones o algún planteamiento, es que le tienen que hacer caso a la gente que sabe de fútbol“, agregó Herrera.

Para Johnny Herrera, la dirigencia de Universidad de Chile debe darle total libertad al entrenador de cara a la conformación del plantel. De hecho, recordó el polémico caso Eduardo Vargas, jugador que el técnico quería y que finalmente firmó en Audax.

Futbol, Universidad Catolica vs Universidad de Chile. Fecha 25, Liga de Primera 2025. El entrenador de Universidad de Chile Gustavo Alvarez es fotografiado durante un partido de primera division contra Universidad Catolica disputado en el estadio Claro Arena en Santiago, Chile. 26/10/2025 Felipe Zanca/Photosport Football, Universidad Catolica vs Universidad de Chile. 25st turn, Division League 2025. Universidad de ChileÕs head coach Gustavo Alvarez is pictured during a first division match against Universidad Catolica at the Claro Arena stadium in Santiago, Chile. 26/10/2025 Felipe Zanca/Photosport

“Los que no saben, calladitos al lado gestionando, preocupándose de la seguridad del estadio, de los sueldos y esa es función, si profesor Álvarez pide un jugador, se lo tienen que llevar, más las opciones de mercado que perdió la U, no solo con Vargas, esos detallitos si los soluciona la U, va a tener un gran año el que viene y probablemente sea campeón“, cerró Herrera.