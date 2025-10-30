Es tendencia:
Cristóbal Campos sorprende a todos con nuevo desafío: será gerente deportivo de este club

Provincial Talagante, club que le abrió las puertas para entrenar, hizo un anuncio muy importante sobre Cristóbal Campos.

Por Javiera García L.

Cristóbal Campos asume importante desafío
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTCristóbal Campos asume importante desafío

Hace poco se cumplió un año del grave accidente que cambió para siempre la vida de Cristóbal Campos. Desde entonces, el exportero de U. de Chile ha pasado por momentos bastante difíciles, pero se ha levantado con el objetivo de volver a las canchas algún día.

El ex azul mantiene viva la ilusión de regresar al profesionalismo. En ese sentido, el apoyo de Provincial Talagante ha sido fundamental, porque el equipo de la Tercera B lo ha sumado a los entrenamientos y ayudado en su camino para volver a instalarse debajo de tres palos.

Ahora, el cuadro talagantino hizo un enorme anuncio. Al mismo tiempo que sigue entrenando en su tierra natal, Cristóbal Campos se prepara para asumir un nuevo e importante rol en el club: el de gerente deportivo.

“Queremos presentar a quien será parte fundamental de nuestro camino 2026. Hoy, nuestro querido Cristóbal Campos continúa su incansable lucha por volver a defender nuestro arco bajo los tres tubos; sin embargo, mientras aquello sucede, asumirá un rol clave dentro de nuestra institución“, dijeron.

Cristóbal Campos asumirá rol de gerente deportivo en Provincial Talagante

Nos llena de orgullo anunciar que Cristóbal Campos será nuestro nuevo Gerente Deportivo, sumándose al trabajo de esta directiva 2026, con un solo y claro objetivo: alcanzar el tan anhelado ascenso“, anunciaron en Provincial Talagante este miércoles 29.

Esto marcará el regreso de Campitos al fútbol profesional. Para volver a las canchas, el portero deberá seguir esperando. Ya tuvo una prueba importante en el partido que se hizo en su beneficio en junio recién pasado, donde tuvo la oportunidad de ponerse en el arco por primera vez desde el accidente.

