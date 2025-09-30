Para cerrar el mes en el que se cumplió un año del grave accidente que cambió para siempre la carrera del arquero Cristóbal Campos, el ex jugador de Universidad de Chile reapareció dentro de una cancha, en el marco de su cruzada por volver al fútbol.

Luego que el 2 de septiembre de 2024, el otrora golero azul decidiera atentar contra su vida, comenzó una campaña personal por regresar a la actividad que le hizo reconocido, y tras la instalación de su prótesis en la pierna derecha, mantiene vivo su sueño de reintegrarse al profesionalismo.

En un nuevo paso que da Campos en esta aventura, llegó hasta el Estadio Municipal Lucas Pacheco de su natal Talagante, donde se sumó a los entrenamientos de Provincial Talagante, hoy en la Tercera División B del fútbol chileno.

Cristóbal Campos reaparece entrenando en Talagante

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram donde la institución mostró imágenes del guardameta trabajando a la par de su actual plantel, y publicó un emotivo mensaje para mostrar su sentir por la presencia de “Campitos” en el equipo.

“¡Un verdadero Luchador! Uno de los nuestros, un Talagantino de corazón, se suma a los entrenamientos del Cuadro Brujo. Orgullo total como institución ser parte de este proceso en el que nuestro Cristóbal Campos sigue su incansable lucha por volver bajo los tres palos“, escribió Provincial Talagante.

“Resiliencia, sacrificio, perseverancia, liderazgo y esas ganas inmensas de volver… harán que cada esfuerzo valga la pena”, destacó la institución quien además le dejó un emotivo mensaje al ex jugador azul de cara a cumplir su meta.

“Un 2 de septiembre comenzaba un duro partido para ti, Cristóbal. Hoy, 30 de septiembre y casi un año después, la ventaja es tuya… y todos sabemos cómo terminará este gran partido: con triunfo. Bienvenido a esta etapa, disfruta, sé feliz y sigue recuperándote en casa, junto al Cuadro Brujo”, finaliza.

Se pone fecha para volver al fútbol

Fue a finales de agosto de este año, donde en charla con TNT Sports, Cristóbal Campos afirmó que se puso un plazo para regresar a la actividad. “Se debe conseguir un permiso FIFA, pero eso se analizará cuando este al 100%. Yo me propuse volver de aquí a diciembre. Puede sonar loco, pero yo me siento capacitado para jugar”, aseguró.