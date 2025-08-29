Cristóbal Campos sufrió un grave accidente el año pasado, cuando era arquero de San Antonio Unido. Le debieron amputar su pie derecho y obviamente no ha vuelto a jugar, aunque contó en ese momento con la solidaridad del presidente del club.

Guillermo Lee señaló que le iba a pagar un sueldo vitalicio, aunque eso nunca sucedió. De hecho, Campos dijo que todo este año no ha tenido contacto con la institución porteña.

“Con San Antonio perdí la comunicación a principio de año. Luis Marín me gestiona mis cosas, pero corté relación”, manifestó en el programa Todos Somos Técnicos.

Grave problema para Campos: llegaron a embargarlo

Luego comentó que “lo del sueldo no pasó, pero no me preocupaba eso” y sostuvo algo más preocupante para él que ocurrió hace algunos meses.

Cristóbal Campos contó que fue feo lo que hizo Guillermo Lee

“El tema fue que ocurrió algo con una financiera. Guillermo, como es abogado, se iba a hacer cargo. Pasaron un par de meses y me llegaron con una orden de embargo”, sostuvo por el drama en que se vio involucrado.

Añadió que “el tema del contrato vitalicio no fue, no recibo sueldo desde diciembre del año pasado. No me preocupaba tanto eso, pero sí lo que se generó cuando él habló, me molestó a mí y a mi familia. Mucho humo”.

De hecho indica que “hoy San Antonio está en una pésima situación, está complicado, pasando por la misma situación que yo, de no recibir un sueldo. Pero más que no recibir un sueldo, soy más creyente de la palabra, ser alguien derecho. Trato de cumplir lo que digo, si no mejor no lo hablo. Pero fue eso, perdí comunicación a comienzo de este año después de una reunión”.

También señala que toda la culpa es del presidente Guillermo Lee. “Para mí es muy evidente, las personas que manejan el club hacen que todo sea una mala experiencia. Es algo puntual, la persona encargada o los que organizan, todo parte de ahí”, cerró Campos.

