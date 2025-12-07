Es tendencia:
Primera B

Cobreloa vs. Deportes Concepción: Dónde y a qué hora ver EN VIVO la liguilla de ascenso

Este domingo en el Zorros del Desierto se conoce al segundo club que logrará el ascenso a la Primera División 2026.

Por Franco Abatte

Concepción y Cobreloa igualaron a un gol por la ida de la final de la liguilla de la Primera B.
© MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORTConcepción y Cobreloa igualaron a un gol por la ida de la final de la liguilla de la Primera B.

Domingo decisivo en el fútbol nacional. Este 7 de diciembre se conocerá al segundo club que ascenderá a la división de honor el 2026 con el enfrentamiento en el Zorros del Desierto entre Cobreloa y Deportes Concepción por la final vuelta de la liguilla de la Primera B.

1-1 fue el marcador del encuentro disputado el pasado miércoles 3 de diciembre en el Ester Roa Rebolledo de Concepción, y que contó con las anotaciones de Ariel Cáceres para los de Collao e Iván Ledezma para los nortinos.

Gran encuentro que tiene a Diego Flores Seguel como el encargado de impartir justicia y que, si bien tiene a los loinos como favoritos de la serie, principalmente a la localía en el Zorros del Desierto, es de pronóstico reservado.

¿A qué hora juegan Cobreloa vs. Deportes Concepción?

La final vuelta de la liguilla de la B entre Cobreloa vs. Deportes Concepción se juega este domingo 7 de diciembre a partir de las 20:15 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

¿Dónde ver EN VIVO por TV o streaming la final vuelta de la liguilla de la B?

La vuelta entre Cobreloa y Concepción será transmitido por TV en la señal de TNT Sports, en los siguientes canales, según tu cableoperador: 

  • TNT Sports
    • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
    • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
    • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
    • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
    • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
    • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
    • ZAPPING: 99 (HD)
Adicionalmente, podrás verlo de manera online y por streaming a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Tabla de posiciones de la Primera B

Cobreloa (3° en la fase regular de la B) y Concepción (6°) disputarán este domingo el segundo ascenso a la Primera División 2026 y así acompañar a la campeona, Universidad de Concepción.

