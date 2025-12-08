Tormentosos días vive la Unión Española tras el fin de la Liga de Primera 2025. El equipo descendió a Primera B y los hinchas estallaron consumado el papelón que los mandó por segunda vez al ascenso.

Ahí, el blanco de las críticas fue Jorge Segovia, el dueño del club. Desde España, hasta ahora no se había pronunciado el propietario de los rojos, hasta que este lunes hubo novedades desde sus redes sociales.

Con directo mensaje a los fanáticos hispanos, el español salió al paso de las críticas y sorprendió con su mensaje. Siempre con tono confrontacional, esta vez “agachó el moño” y asumió sus culpas.

El sorpresivo mea culpa de Jorge Segovia en Unión Española

Jorge Segovia le dedicó un emotivo mensaje al hincha de Unión Española tras llenarse de críticas por el descenso del club. Ahí, el dueño del equipo llamó a apoyar y dejó en claro quién tuvo la culpa del terrible año 2025.

Segovia durante uno de sus viajes a Chile /Photosport

“Terminado el campeonato, asumo toda la responsabilidad por el descenso de Unión. Lo fácil sería culpar a otros; casas de apuestas, árbitros, directivos, jugadores, etc. No voy a hacerlo”, partió diciendo.

Para sorpresa de los hinchas hispanos en redes sociales, el español olvidó las polémicas anteriores e hizo un firme llamado a futuro. Ahí, la misión es una sola: volver al fútbol grande en el 2026.

“Me comprometo desde ahora para hacer todo lo que esté en nuestra mano para volver a la Primera A”, sentenció Jorge Segovia, quien seguirá firme al mando de la Unión Española.