La Unión Española firmó su descenso a la Primera B del fútbol chileno y pronto verá partir a un futbolista del plantel rumbo a México. Se trata de un zurdo atacante que tiene vasta experiencia a pesar de los 21 años que cuenta. Las referencias son para el paraguayo Fernando Ovelar.

El extremo derecho le puso punto final a esta tortuosa temporada 2025 de los hispanos. “Lastimosamente cerramos con una derrota. No sé nada todavía de mi futuro, queda recuperar fuerzas. Fue un torneo muy duro”, manifestó a Independencia Hispana Ovelar, quien de todas maneras tiene obligaciones que cumplir.

“Trataré de volver con todo a Pachuca, tengo un año más de contrato ahí”, expuso el jugador formado en las inferiores de Cerro Porteño, quien regresará una vez más al fútbol mexicano. Pero es una incógnita que continúe en los Tuzos o si volverá a buscar un préstamo.

Fernando Ovelar por la Unión Española ante Coquimbo Unido. (Andres Pina/Photosport).

Además, se refirió al plantel que se quedará en Unión Española para afrontar la segunda categoría del fútbol chileno. “Lo veo bien, es un grupo muy lindo y sano. Son muy buenos jugadores, lastimosamente este año no nos salió nada. Fueron muchas cosas que se juntaron”, recapituló Fernando Ovelar, quien tiene esperanzas en sus compañeros. Y hasta abrió la puerta para quedarse.

ver también No lo tomó bien: la reacción de Tito Larraín al enterarse del descenso de Unión Española

Fernando Ovelar debe volver a México y se abre a seguir en Unión Española

El préstamo de Fernando Ovelar a la Unión Española y regresará al Pachuca de México, donde tiene 12 meses más de contrato hasta fines de 2026. “Creo que lo harán de la mejor manera. Si me toca estar, obviamente trataré de ayudar”, manifestó el paraguayo.

Publicidad

Publicidad

“Fue un año muy duro, nos tocó descender. Cualquier jugador no quiere eso para su carrera”, manifestó Ovelar, quien en su estadía por la Plaza Chacabuco militó casi dos años. Cerró su ciclo como hispano con 55 partidos disputados desde febrero de 2024.

Fernando Ovelar en 2024 por la Unión Española. (Andres Pina/Photopsort).

Su registro ofensivo fue de siete goles y también regaló cuatro asistencias, aunque estuvo lejos de erigirse como un indiscutido en el equipo de colonia española, que quedó condenado a disputar la Liga de Ascenso en el año entrante…

Publicidad

Publicidad

ver también Mazazo albo: arquero estrella de Colo Colo prepara maletas para la misión retorno de Unión Española

Revisa el compacto del 4-2 de Coquimbo Unido sobre la Unión Española

Así quedó Unión Española en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Unión Española firmó su descenso a la Primera B del fútbol chileno luego de 28 años. Cerró como colista la Liga de Primera esta campaña.

Publicidad