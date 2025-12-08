El cierre de temporada en Sudamérica dejó varias sorpresas, especialmente en Brasil donde Fortaleza perdió la categoría y bajó a la B. Lo que implica que el plantel dirigido por Martín Palermo sufrirá importantes bajas para el próximo año.

Lo que implica que habrá un mercado de fichajes más que activo ya que deberá dejar partir a varias de sus figuras. Entre ellas asoma Benjamín Kuscevic que tiene contrato hasta 2028 y a sus 29 años aún puede ser una venta importante para el club brasileño.

El jugador representado por Vibra Fútbol, disputó 34 partidos en este 2025. Además es de los llamados a ser parte del plantel que liderará la Roja en el próximo proceso de Eliminatorias.

Por lo mismo ya hay un gigante del continente que viene en busca del formado en Universidad Católica. Así detallan en Uruguay que Peñarol es el club que sigue de cerca la estación del chileno.

¿Cuánto cuesta Benjamín Kuscevic?

Fortaleza compró la carta de Benjamín Kuscevic y como se mencionó, extendió su contrato hasta el 31 de diciembre del 2028. Ahora con el descenso, este panorama cambia radicalmente ya que los presupuestos no serán los mismos. Por lo que todos los jugadores están en vitrina para ser vendidos.

Kuscevic ahora deberá buscar club para el 2026

Esto implica que Peñarol podría aprovechar este escenario. Diego Aguirre ha seguido en más de una ocasión al central para ficharlo y ahora hasta se podría negociar la cláusula de dos millones de euros que tiene el defensa.

Incluso se rumorea que podría ser compañero de Brayan Cortés, ya que también está planificado negociar su préstamo con Colo Colo y así extenderlo por al menos una temporada más.