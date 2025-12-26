Movidas 2026: Deportes Limache confirma nuevo fichaje para tridente en ataque

Deportes Limache empieza a rearmar su equipo y ya tiene la delantera lista para el 2026. Así lo confirmó este viernes ya que presentó a su delantero centro para romper redes la próxima temporada en la Liga de Primera.

El primero en ser confirmado fue Daniel Castro, que se mantiene en el club por todo 2026. Tras ello, se sumó Joaquín Montecinos tras quedar libre de su paso por O’Higgins. Pero todavía faltaba el delantero centro ante la partida de Facundo Pons.

Sin embargo, el “Tómate mecánico” apuró las gestiones y entregó un importante regalo navideño a sus hinchas. Esto porque confirmó a Gonzalo Sosa como nuevo referente en ataque. Los rumores habían comenzado hace días, incluso se le vio entrenando con Montecinos.

Así las cosas, este viernes fue confirmado y el delantero que deja Ñublense además será una nueva alternativa para Víctor Rivero que también tiene en dicha posición a Nelson Da Silva.

“El delantero argentino cuenta con pasos en el fútbol argentino, mexicano y en diversos clubes de nuestro país, siendo el más reciente Ñublense”, informaron desde Limache. Sosa viene de un cierre de temporada a lo grande con cuatro goles ante Cobresal.

El delantero nacido en Santa Fe acumula 130 goles en su carrera profesional y ha sido goleador en Primera B y en la Liga de Primera. Por lo que es un refuerzo calado para Limache que en este 2026 quiere volver a ser protagonista en el fútbol chileno.

¿Qué refuerzos tiene Deportes Limache?

Además del mencionado Gonzalo Sosa, Deportes Limache también sumó a Joaquín Montecinos, Facundo Marín y Ramón Martínez. A su vez confirmó la renovación de Alfonso Parot, Danilo Catalán, Matías Bórquez, Nelson Da Silva, Carlos Morales, Luis Felipe Maluenda, Felipe Fritz, Fernando Abarzúa, Josue Ovalle y Daniel “Popín” Castro.