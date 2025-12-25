Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

¡Hizo cuatro goles en el último partido! Limache va por experimentado goleador del fútbol chileno

Los tomateros renuevan totalmente su plantel para la segunda temporada en el fútbol grande. Desde el sur llegaría el nuevo refuerzo.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Limache se sigue moviendo en el mercado.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLimache se sigue moviendo en el mercado.

Luego de caer en la final de Copa Chile, en Deportes Limache apuntan con todo a superar sus números en la Liga de Primera el 2026. Los tomateros ya dieron que hablar en el mercado tanto en salidas como llegadas.

Lo primero, 11 jugadores dejaron el club inicialmente y podrían ser más en las siguientes semanas. En cuanto a las buenas noticias, un ex seleccionado paraguayo arribó al equipo, además de Joaquín Montecinos.

Pero tras el adiós de Facundo Pons, en el cervecero urgen goles. Por ello, quieren irse a la segura e iniciaron conversaciones con un artillero calado del fútbol chileno. Es más, viene de hacer cuatro goles en su último partido.

El goleador que se acerca a Limache

Deportes Limache tiene avanzadas conversaciones para fichar al goleador Gonzalo Sosa. El ariete nacido en Argentina viene de despedirse de Ñublense, donde jugó este año.

Sosa hizo nueve goles este año en el sur /Photosport

Sosa hizo nueve goles este año en el sur /Photosport

“Gonzalo Sosa será nuevo delantero de Deportes Limache, el atacante de 36 años será oficializado próximamente y firmara contrato por 1 año con el club”, indicó el periodista Renzo Luvecce, especialista en mercado de pases.

Publicidad

Sosa viene de pasos anteriores por Palestino y Audax Italiano, donde recientemente aclaró que por motivos familiares dejaba Ñublense. En ese sentido, al estar en Limache estaría más cerca de la capital.

Adiós querido goleador: Limache anuncia masiva salida de 11 jugadores tras histórica campaña

ver también

Adiós querido goleador: Limache anuncia masiva salida de 11 jugadores tras histórica campaña

“Hoy por motivos personales me toca dejar el club, decido estar más cerca de la familia”, le dijo a los hinchas chillanejos. En su último partido, Sosa anotó cuatro de los cinco goles del Ñublense 5-0 Cobresal.

Lee también
Crack que le dio vida a Colo Colo sorprende con su adiós en Navidad
Mercado de fichajes 2026

Crack que le dio vida a Colo Colo sorprende con su adiós en Navidad

Destacado goleador del fútbol chileno reveló que casi llega a la U
U de Chile

Destacado goleador del fútbol chileno reveló que casi llega a la U

El VAR salva a Ñublense ante La Calera en el debut de Ronald Fuentes
Campeonato Nacional

El VAR salva a Ñublense ante La Calera en el debut de Ronald Fuentes

Se disfrazó de Viejito Pascuero y nadie notó el crack que era
Últimas Noticias de la Premier League 2025

Se disfrazó de Viejito Pascuero y nadie notó el crack que era

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo