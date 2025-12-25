Luego de caer en la final de Copa Chile, en Deportes Limache apuntan con todo a superar sus números en la Liga de Primera el 2026. Los tomateros ya dieron que hablar en el mercado tanto en salidas como llegadas.

Lo primero, 11 jugadores dejaron el club inicialmente y podrían ser más en las siguientes semanas. En cuanto a las buenas noticias, un ex seleccionado paraguayo arribó al equipo, además de Joaquín Montecinos.

Pero tras el adiós de Facundo Pons, en el cervecero urgen goles. Por ello, quieren irse a la segura e iniciaron conversaciones con un artillero calado del fútbol chileno. Es más, viene de hacer cuatro goles en su último partido.

El goleador que se acerca a Limache

Deportes Limache tiene avanzadas conversaciones para fichar al goleador Gonzalo Sosa. El ariete nacido en Argentina viene de despedirse de Ñublense, donde jugó este año.

Sosa hizo nueve goles este año en el sur /Photosport

“Gonzalo Sosa será nuevo delantero de Deportes Limache, el atacante de 36 años será oficializado próximamente y firmara contrato por 1 año con el club”, indicó el periodista Renzo Luvecce, especialista en mercado de pases.

Sosa viene de pasos anteriores por Palestino y Audax Italiano, donde recientemente aclaró que por motivos familiares dejaba Ñublense. En ese sentido, al estar en Limache estaría más cerca de la capital.

“Hoy por motivos personales me toca dejar el club, decido estar más cerca de la familia”, le dijo a los hinchas chillanejos. En su último partido, Sosa anotó cuatro de los cinco goles del Ñublense 5-0 Cobresal.