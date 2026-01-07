En Deportes Limache sabían que era necesario encontrar un goleador, sobre todo después de la salida de Facundo Pons. El argentino fue una pieza importante en el ataque, pero terminó su contrato en el Tomate Mecánico. Parecía estar listo en Ñublense, pero en los últimos días le apareció otro pretendiente.

Se trata de Deportes La Serena. Otro ariete que dejó a los limachinos fue Nelson da Silva, quien ya fue confirmado como refuerzo de Palestino. Aunque la plana mayor del último subcampeón de la Copa Chile se movió para asegurar el arribo de Gonzalo Sosa.

Pero también hicieron una apuesta arriesgada. Una movida que puede resultar deschavetada. Aunque prefirieron confiar y seguir adelante con la llegada de un ariete de 21 años que tuvo un 2025 plagado de goles en la Liga Mendocina, la quinta categoría del fútbol argentino.

Facundo Pons fue garantía de gol en Deportes Limache: en 12 partidos anotó nueve tantos. Tres fueron en la Copa Chile. (Jorge Loyola/Photosport).

Las referencias son para Emiliano Cuvertino, un jugador que hizo las inferiores en Godoy Cruz. Y que fue la figura de Atlético Argentino, cuadro que se consagró campeón del citado certamen con una campaña que no dejó ningún lugar para las dudas.

Cuvertino fue la gran figura de ese equipo, que logró el título en el Torneo Clausura: anotó 25 goles. Una cifra que llamó la atención de la cúpula en Deportes Limache, donde ya entrena. “Es un salto muy grande, de una quinta categoría a una primera división“, le dijo el ariete a La Revancharecord.

No es primera vez que Deportes Limache hace una apuesta con un goleador joven argentino. Pero sí desde una división tan baja. “Es para lo que me preparé toda la vida como jugador de fútbol“, manifestó Emiliano Cuvertino al citado medio.

Emiliano Cuvertino luce la indumentaria de entrenamiento en Deportes Limache. (Captura Los Andes).

Por estos días, el mendocino se adapta a sus nuevos compañeros, que lograron mantener al club en la máxima categoría del fútbol chileno. También estuvieron a punto de ganar la Copa Chile, pero cayeron por penales frente a Huachipato en el duelo decisivo.

Y la temporada pasada, el cuadro limachino intentó sorprender con la contratación del ariete argentino Joaquín Plaza, quien llegó desde Newell’s Old Boys. Pero sólo pudo disputar siete partidos: en 149 minutos anotó un gol. Fue ante Deportes La Serena en la victoria por 2-0 de los Tomateros. Pero el oriundo de Maipú no continuará en la institución para esta campaña.

Joaquín Plaza lucha un balón con Andrés Zanini, defensor que renovó su contrato en Deportes La Serena. (Raul Zamora/Photosport)

Así quedó Limache en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Deportes Limache tuvo su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol chileno y cumplió el objetivo de mantenerse en la división de honor.

