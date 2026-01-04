Facundo Pons se despidió de Deportes Limache tras una gran temporada, donde se convirtió en el goleador del equipo. Ante esto, se reveló que ya hay un club que busca sumar al jugador argentino para esta temporada e iniciaron las gestiones para su fichaje.

El Tomate Mecánico vivió un complejo 2025, donde estuvo cerca de perder la categoría, donde afortunadamente logró repuntar en las últimas fechas, siendo Pons una de sus grandes figuras.

El club que buscaría el fichaje de Pons

Según revela el periodista Renzo Luvecce, el jugador argentino, que hizo 9 goles en 12 partidos jugados, despertó el interés de Ñublense. “Está libre y me confirman que lo contactó, le hizo una oferta y el atacante la está analizando con su entorno”.

El jugador se despidió de Deportes Limache. 10/12/2025 Jorge Loyola/Photosport

La despedida de Facundo Pons de Limache

A través de sus redes sociales, el jugador confirmó que no sigue en el club. “Se termina el 2025 y me toca cerrar una etapa muy especial. Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, empleados del club y a la hinchada por el cariño desde el primer día”.

“Defendí esta camiseta con orgullo y siempre dejé todo en la cancha. Me llevo recuerdos, aprendizajes y personas que van a quedar para siempre. Gracias por todo Deportes Limache y ojalá nos volvamos a encontrar”.

El 2026 del Tomate Mecánico

A la salida de Pons, se suma la de Nelson Da Silva es otro de los jugadores que se despidió del cuadro, donde llegará a Palestino.

Pero, por otra parte, el club anunció los fichajes de Jean Meneses, Claudio González, Marcelo Flores, Yerko González, César Fuentes, Gonzalo Sosa, Facundo Marín, Joaquín Montecino y Ramon Martínez.

Asimismo, el club renovó a Augusto Aguirre, Misael Llantén, Alfonso Parot y Danilo Catalán, mientras Matías Bórquez, Daniel Castro, Carlos Morales, Luis Felipe Maluenda, Felipe Fritz, Fernando Abarzúa y Josué Ovalle tienen contrato vigente.

