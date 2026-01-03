Movidas 2026: Deportes Limache sufre duro revés y pierde a una de sus piezas claves

Deportes Limache se transformó en uno de los equipos revelación en la temporada 2025. En su primera campaña en la Liga de Primera, el “Tomate mecánico” no arrugó y hasta estuvo a minutos de ganar la Copa Chile.

Pese a ello, ahora el equipo dirigido por Víctor Rivero va por su revancha y el objetivo es meterse en copas internacionales y soñar con la lucha al título. Por lo mismo aceleró las negociaciones y se metió de lleno en las contrataciones.

Nombres como Gonzalo Sosa, Joaquín Montecinos, Jean Meneses y la renovación de Daniel “Popín” Castro ya están oficializados para este 2026. Por lo que apuestan en grande. Sin embargo, este 3 de enero se confirmó la salida de uno de sus jugadores más regulares.

Felipe Fritz deja Deportes Limache

Esto tiene relación con la salida de Felipe Fritz que se transformó en el especialista por la banda izquierda de Deportes Limache. Incluso participó de la campaña que permitió el ascenso a la Liga de Primera.

El respaldo sobre el jugador fue tal que Limache confirmó su permanencia en diciembre. Pero las cosas cambiaron y este 3 de enero, el propio jugador anunció su salida. “Hoy me toca despedirme de el club que fue mi casa durante estos últimos 2 años, Me llevo para siempre los mejores recuerdos de este club, donde conocí grandes personas y buenos amigos”, indicó en su Instagram.

“Agradezco sinceramente a mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes, hinchada y a toda la gente del club por confiar en mí, por el apoyo que me brindaron este tiempo, y por recibirme de la mejor manera a mí y a mi familia”, sentenció Fritz.

Ahora resta conocer el futuro del jugador de 28 años. De momento existen rumores con una posible llegada a Cobreloa. Por lo que podrían registrarse novedades en los próximos días.