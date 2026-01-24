Coquimbo Unido tuvo una espectacular campaña durante el 2025 al obtener por primera vez en su historia el Campeonato Nacional. Con esto, los Piratas lograron la clasificación a Copa Libertadores y, con ello en mente, pusieron sus ojos en jugador de Universidad de Chile.

Los Piratas siguen trabajando en reforzar su plantel, luego de experimentar importantes salidas como la del DT Esteban González, quien partió al Querétaro de México y los jugadores Cecilio Waterman quien fichó por Universidad de Concepción, Matías Palavecino que llegó a Católica y Bruno Cabrera se fue a Newell’s.

El refuerzo que buscaba el conjunto Pirata

Según reveló ADN Deportes, Coquimbo Unido tenía en carpeta a Ignacio Vásquez, de 19 años, quien fue contactado por el cuerpo técnico del equipo para lograr convencerlo de que se suba al barco pirata esta temporada.

Coquimbo Unido buscó el fichaje de Ignacio Vásquez/Photosport

El jugador finaliza su contrato en abril y sumó pocos minutos la temporada pasada. Sin embargo, según revela el medio, los azules buscarán contar con el jugador esta temporada para cumplir con la regla sub-21 y desestimaron su salida para sumarse a Coquimbo.

El 2026 de Coquimbo Unido

El campeón vigente del fútbol chileno busca seguir con la racha ganadora de la temporada anterior y ha anunciado a sus primeros refuerzos, considerando que disputará la Copa Libertadores este 2026.

Entre los nuevos jugadores que llegan al plantel se encuentran Benjamín Gazzolo, Lucas Pratto, Pablo Rodríguez, Luis Riveros, Guido Vadalá y Matías Fracchia.

Mientras que los Piratas también cerraron las renovaciones de Juan Cornejo, Diego “Mono” Sánchez, Manuel Fernández, Alejandro Camargo, Gonzalo Flores, Cristóbal Dorador, Matías Alvarado y Sebastián Galani.