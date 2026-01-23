Es tendencia:
Llega siendo campeón con Coquimbo y revela que lo motivó a fichar por equipo de Primera B

El jugador llega a al ascenso tras lograr la hazaña con el conjunto pirata en la última temporada.

Por Andrea Petersen

El ex pirata que revela por qué llega a club del ascenso.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTEl ex pirata que revela por qué llega a club del ascenso.

Uno de los sorprendentes movimientos en este mercado de fichajes fue el regreso de Nahuel Donadell a San Marcos de Arica. El jugador, que se coronó campeón con Coquimbo Unido, reveló las razones que lo llevaron a tomar la decisión.

El delantero de 34 años fue parte del elenco Pirata que hizo historia en la Liga de Primera y ahora busca un nuevo rumbo en su carrera.

Nahuel Donadell habla de su llegada a San Marcos

En conversación con PrimeraBChile, el futbolista señaló el principal motivo que lo llevó a regresar a “Los Bravos del Morro”. “Arica es mi casa siempre fue una opción volver”, añadiendo que habló directamente con el presidente “ya que tenemos una buena relación”.

Agregando que tiene una meta clara en la mente. “Salir campeón con Ariquita, es un sueño pendiente para mí poder jugar en Primera acá”.

Revelando que es un anhelo que le falta por concretar. “Sin duda, los que me conocen saben que sueño siempre con eso, le debo muchísimo a este club, a esta ciudad y jugar en primera con Arica sería lo mejor que me podría pasar en mi carrera”.

Asimismo, se dirigió a los hinchas de San Marcos. “Que vamos a tratar de hacer todo para conseguir un logro importante, hay buen equipo y el club nos está brindando todo para hacerlo; también en lo personal me estoy preparando de la mejor manera para representar esta camiseta con la mayor responsabilidad y cariño que se merece”.

Donadell llega a San Marcos/Photosport

También reveló que estuvo cerca de llegar a Deportes Antofagasta para sumarse a los Pumas. “Muy cerca, incluso hablé con el profe Marcoleta, a quien le tengo mucha admiración, estoy super agradecido con Antofagasta por querer contar conmigo para su equipo”.

