Un gran triunfo consiguió la Universidad de Concepción en el el cierre de la Serie Río de La Plata, en donde enfrentó al local Montevideo Wanderers.

A pesar de comenzar perdiendo por 1-0 a los tres minutos con un golazo desde 30 metros, tuvo la fuerza para reponerse y dar vuelta el marcador, demostrando que no quieren ser comparsa en su vuelta a Primera División esta temporada.

La igualdad llegó a los 17 minutos, tras un gran pase de Luis Rojas para Jeison Fuentealba, que a la entrada del área conectó de manera rasante para la igualdad.

Waterman aparece para ser figura

El gran fichaje de la U de Conce para esta temporada fue Cecilio Waterman, que tras ser campeón con Coquimbo Unido retornó al club en el que jugó en la temporada 2020.

El panameño no desentonó. A los 70 minutos peleó una pelota cerca de la mitad de la cancha y logró ganársela al defensor del cuadro charrúa, para correr cerca de 40 metros hacia el arco.

Al entrar al arco se perfiló para su pierna izquierda y, ante la salida del meta, conectó de manera furibunda un zurdazo para anotar el 2-1 definitivo, dándole el triunfo a la U. de Conce.

El club destacó la anotación, recordando el último gol que había marcado por los penquistas “Pasaron 1810 días, para que Cecilio Waterman volviera a convertir con la camiseta del Campanil. ¡Vamos por más alegrías juntos, Cecilio!”, destacaron.

De esta manera, culminaron su participación en la Serie Río de La Plata de manera invicta, pues anteriormente habían vencido a Central Español por lanzamientos penales.