Universidad de Chile tiene todo listo para iniciar su primer desafío internacional de este 2026 donde se medirá a Universitario de Lima en la “Noche Crema” en la cual ambas escuadras presentarán a sus nuevas incorporaciones.

Los azules, dirigido por Francisco “Paqui” Meneghini tendrán un intenso 2026 en donde competirán en un partido único contra Palestino por la clasificación a la Fase de Grupos de Copa Sudamericana. Ante esto, la escuadra sumó distintos refuerzos, entre ellos los ex Colo Colo, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

¿A qué hora y dónde ver a la U de Chile vs Universitario de Lima?

El intenso partido se disputará este sábado 24 de enero a las 22:45 horas (Chile) en el Estadio Monumental de Perú y la transmisión será exclusiva por TV Perú y Canal D de IRTP, donde desde territorio nacional la única opción es sintonizarlo de manera ONLINE a través del canal de YouTube de Universitario (@UniversitarioTVU) con una subscrición paga de $4,200 pesos chilenos.

La U de Chile se refuerza

Los azules buscarán el título este 2026, además de la clasificación a las competencias internacional, donde el 2025 ingresaron a Fase 2 de Copa Sudamericana, por lo que en marzo de este año deberán enfrentar a Palestino para ingresar a la Fase de Grupos.

Con esto en mente, el cuadro que dirige Paqui Meneghini sumó a importantes figuras a su escuadra, como también enfrentaron algunas salidas.

Entre los refuerzos que llegan se encuentran Lucas Romero, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas. Mientras que entre las salidas de esta temporada se encuentran la de Tucu Sepúlveda, Rodrigo Contreras, Leandro Fernández, Ignacio Tapia, Lucas di Yorio y Sebastián Rodríguez.

