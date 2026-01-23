Desde hace unos días que el nombre de Nicolás Fernández viene sonando en la órbita de Universidad de Chile. El charrúa tiene 22 años, pertenece al Progreso del fútbol uruguayo y puede jugar tanto de volante ofensivo como mediapunta.

Ahora fue el periodista charrúa, Santiago Acevedo, quien sumó antecedentes sobre el joven futbolista, apodado en el país oriental como “Maravilla”.

“La secretaría técnica de Universidad de Chile sigue de cerca a Nicolás Fernández. El jugador de Progreso interesa en el equipo chileno“, expuso.

Nicolás Maravilla Fernández: la opción de la U si parte Assadi

Agrega que “el futbolista de 22 años viene de un buen 2025 a nivel individual, convirtiendo cuatro goles, una asistencia y siendo el líder futbolístico del Gaucho. Es un volante ofensivo que también puede jugar por los dos extremos. Técnica, gambeta, uno contra uno y asociación“.

Eso sí, Maravilla Fernández llegará a Universidad de Chile sólo y únicamente si parte Lucas Assadi, la gran duda de Francisco Meneghini de cara a la temporada. Las ofertas no son pocas, aunque en la U intentan retenerlo.

Cabe recordar que en la presentación de Juan Martín Lucero como refuerzo, el gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo, manifestó que el plantel por ahora está cerrado y no hay intención de contratar un quinto fichaje, diluyendo incluso la opción de Esteban Matus, de Audax Italiano.

El mismo Mayo reconoció también que en caso de partir un jugador importante para los planes de Paqui Menghini buscarán reemplazarlo. Así, Nicolás Fernández seguirá bajo los azules azules, pero de cara al siguiente mercado de pases.