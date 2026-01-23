En U de Chile aclaran por qué es imposible retener a Lucas Assadi: “El club que pague…”

A pesar de que el mercado ha estado muy movido en el fútbol chileno, aún hay muchas posibilidades de que siga dando noticias importantes debido a que un futbolista continúa en nuestro medio: Lucas Assadi.

La joya de Universidad de Chile se puede transformar en una de las ventas más caras al exterior, ya que según señalaron en TNT la cláusula de su contrato establece que será vendido en 5 millones de dólares el 100% del pase o, en su defecto, 3 millones de la divisa norteamericana por el 50% de la carta.

En U de Chile están alertas por Lucas Assadi

Ante esto, muchos hinchas azules se ponen tiritones entendiendo que pueden perder a una de las grandes figuras del gran plantel que armaron. Incluso piden a la dirigencia hacer el esfuerzo y no despotenciarse, lo cual fue aclarado por el director Aldo Marín.

Assadi celebra junto a Javier Altamirano

“Ante las incontables preguntas, quisiera contarles lo siguiente”, fue lo que posteó en la red X, en la que es bastante activo, para explicar que la U está de brazos atados debido al contrato entre las partes.

“Cuando un jugador tiene una cláusula de salida, el club que pague esta cláusula de acuerdo con el jugador puede sacarlo”, manifestó para dejar claro que el Bulla no tiene pito que tocar si otro equipo llega con la plata y se pone de acuerdo con Assadi.

Luego explicó que hubiese sido diferente si se hubiese firmado un contrato donde no se establece un monto específico. “Cuando un jugador no tiene cláusula de salida, si un club está interesado debe negociar con el club dueño del pase, si este club pone un precio al jugador, quien pague este precio lo puede contratar”.

Finalmente señaló que “no depende de la U si un jugador se queda o se va, nosotros quisiéramos conservar a varios, pero el mercado es así, lo sabemos, lo saben jugadores y agentes”.

De todas maneras fue claro que sus palabras, por ahora, no tienen relación a una oferta formal que haya llegado por Assadi. “Solo para aclarar”, indica, aunque cuando el río suena es porque piedras trae y en la U están alertas.

