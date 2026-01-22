“Está más cerca la renovación, a que se vaya Lucas Assadi a esta hora”. Con esa frase, el periodista de TNT Sports, Felipe Cartagena, avisó durante la tarde que el jugador de U de Chile tuvo vuelco en su teleserie por partir al extranjero.

Tras fuertes arremetidas de Atlético Mineiro, Gremio y hasta mercados como el de Ucrania, en la U tomaron cartas en el asunto. Lejos de despotenciarse por una venta, los directivos de Azul Azul se movieron rápido.

Según reportaron en la misma señal, este jueves la opción más concreta para el talentoso jugador seleccionado nacional es quedarse y renovar en el CDA. Es más, ya hay montos y tiempos de extensión de contrato.

Así la U busca quedarse con Assadi este 2026

Felipe Cartagena, periodista que cubre U de Chile en TNT Sports, lanzó la bombita de la arremetida azul para asegurar la continuidad de Lucas Assadi. Hay jugosa oferta, pero un punto de conflicto también.

Assadi es el gran precio que tiene la U en este mercado de fichajes.

“Lo que le han ofrecido de momento a Assadi son dos años de contrato, una renovación hasta el 2028 y hay una mejora salarial. Además, lo que podría recibir en bonos de objetivos”, contó la citada fuente.

Publicidad

Publicidad

Pese a esa interesante oferta, hay un punto de conflicto para que Lucas Assadi decida estampar la firma para seguir. Según el periodista de TNT Sports, “la principal traba para renovar es en el monto de la cláusula de salida”.

ver también ¿Assadi o Cepeda? Fernando Solabarrieta no dudó en elegir al mejor del fútbol chileno

“Ese monto es de 3 millones de dólares por el 50% del pase del jugador y 5 millones por el 100% de su carta. Esa es la información de momento”, cerró. Ahora, el habilidoso mediapunta tiene la última palabra.