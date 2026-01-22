Mientras U de Chile hace noticia por sus bombásticos fichajes ex Colo Colo, una mala noticia sacudió al plantel en el inicio de temporada. Se trata de Gabriel Castellón, quien se lesionó hace algunas jornada y quedó fuera del mapa.

El “Flaco” estaba borrado del duelo suspendido ante Racing y tampoco estaba contemplado ante Universitario este sábado. Es más, ni siquiera llegaba al inicio de la Liga de Primera debido a un desgarro en su pierna derecha, según Emisora Bullanguera.

Finalmente, desde el CDA hubo humo blanco y cuando se pensaba que el portero no estaría en los primeros partidos del torneo, hay buenas noticias. Así lo reportaron desde TNT Sports, con ojos en la interna azul.

¿Llega Castellón al inicio de la temporada?

Finalmente, Gabriel Castellón logró superar con éxito su fase de recuperación, por lo que pese a tener aún dolencias se estima llegue a jugar la próxima semana. Ahí, U de Chile abrirá la Liga de Primera ante Audax Italiano.

Castellón avanzó en su recuperación /Photosport

“Lo de Gabriel Castellón es menos grave de lo que ha trascendido. En la U esperan contar con él en la fecha 1 frente a Audax Italiano”, avisó Felipe Cartagena, periodista de TNT Sports que cubre a la U.

La planificación apunta a que el ex Huachipato no participe del duelo ante Universitario de Perú, de este sábado. Con la idea de darle descanso, su próxima aparición se espera sea el viernes, contra los itálicos.

U de Chile cuenta con Cristopher Toselli como segundo portero, quien atajará ante los cremas en Perú. Recientemente se confirmó que Pedro Garrido partió a Audax Italiano, tras no sumar minutos en 2025.