Una mala noticia conoció en las últimas horas Universidad de Chile, pues el portero titular Gabriel Castellón no podrá estar en el debut del torneo ante Audax Italiano.

Para el duelo, programado para el viernes 30 de enero en el Estadio Nacional, el meta proveniente de Huachipato está descartado debido a un desgarro en su pierna derecha, según informó el medio Emisora Bullanguera.

Aseguran que la zona específica “es bien aproximada a la cadera”, por lo que se presume puede ser el recto femoral que está en la zona.

Castellón será baja para la primera fecha ante Audax

Lesión larga de recuperar para Castellón

De hecho el meta iba a ser baja ante Racing, en el amistoso suspendido en Concepción debido a los incendios forestales que hay en la zona.

Castellón deberá estar al menos 3 semanas fuera, por lo que habrá que esperar su evolución de cara a la segunda fecha, en la que los azules enfrentarán a su ex club, Huachipato, en el sur.

Quien deberá asumir el puesto de titular es Cristopher Toselli, que renovó con los azules cuando se esperaba su salida del elenco universitario. Cuando le ha tocado jugar, ha respondido de buena manera.

El meta suplente de Toselli será Ignacio Sáez, quien es el tercero del plantel que dirige Francisco Meneghini.