Lo que parecía imposible, se hizo realidad: Juan Martín Lucero es nuevo jugador de Universidad de Chile. El ex delantero de Colo Colo arribó a Santiago para firmar su contrato con los Azules.

Luego de varias semanas de especulaciones, de tira y afloja en las negociaciones, el atacante argentino logró destrabar su salida de Fortaleza y sellar su llegada al Romántico Viajero. Un verdadero golpe al mercado de los dirigidos por Francisco “Paqui” Meneghini.

El arribo de Lucero

Hace algunos meses, Juan Martín Lucero parecía que jamás volvería a Chile luego de su fea salida de Colo Colo. Peor aún, que regresara, pero a Universidad de Chile. Imposible. Sin embargo, el fútbol y la vida tienen vueltas inexplicables y hoy el Gato es azul.

Si bien hace varias semanas se informaba de un acuerdo entre el Romántico Viajero y el argentino, este último no lograba sellar su salida desde Fortaleza. La situación se convirtió en toda una teleserie digna de Avenida Brasil, pero sin Carmina como protagonista.

Finalmente, todo llegó a buen puerto y Juan Martín Lucero por fin pudo aterrizar en Chile. El argentino arribó a Santiago durante la mañana de este lunes, donde si bien no quiso hablar mucho, entregó algunas palabras sobre su llegada a Universidad de Chile.

“Bueno bien, ahora vamos a ultimar los últimos detalles, así que esperemos que salga todo bien y ya después podremos charlar un poco más tranquilo. Estoy contento”, indicó Lucero en el aeropuerto. Su pasado en Colo Colo quedó más que enterrado.

Hay una vieja canción del cantante brasileño Roberto Carlos, que dice que el “gato ya está triste y azul”, esta vez fue el propio Juan Martín Lucero que dejó en claro que el Gato está feliz y más azul que nunca. Una imagen pensada hace unos años, pero que el loco mercado de la Chilean Premier League hizo realidad.