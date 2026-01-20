Es tendencia:
¿Qué es FIFA Series? Formato, equipos y sedes del torneo que juega La Roja durante marzo y abril

Conoce algunos detalles del nuevo torneo FIFA Series, certamen internacional que se disputará entre marzo y abril y que contará con Chile como animador.

Por Franco Abatte

La Roja vuelve a tener acción en marzo y abril con tres duelos amistoso.
Sorpresa causó la noticia de que Chile enfrentará en marzo a las selecciones de Nueva Zelanda y Cabo Verde, sin embargo, esto no fue al azar y se debe a La Roja fue confirmada como participante de la FIFA Series, nuevo certamen amistoso impulsado por la FIFA.

¿Qué es FIFA Series? ¿Por qué lo juega Chile?

Es un torneo en el que el ente rector del fútbol mundial busca ampliar los cruces entre confederaciones y entregar mayor competencia internacional a las selecciones.

Este ‘campeonato’ nace como una iniciativa para generar mayor interacción entre países de distintas confederaciones, contribuyendo de forma directa al desarrollo global del fútbol. El proyecto fue anunciado por el Consejo de la FIFA en diciembre de 2022 y desde entonces despertó un fuerte interés entre las asociaciones miembro.

En su edición inaugural de 2024 participaron 24 selecciones, pero el crecimiento será considerable. Para 2026, el torneo contará con 48 equipos masculinos, provenientes de las seis confederaciones, lo que representa casi una cuarta parte de la comunidad futbolística mundial.

Formato del FIFA Series:

Los participantes estarán divididos en 12 grupos de cuatro selecciones, todos con sedes anfitrionas. El certamen se disputará durante las fechas FIFA de marzo y abril, dándole un marco competitivo a partidos que históricamente se jugaban como amistosos aislados.

En ese escenario, la selección chilena quedó emparejada en el grupo de Nueva Zelanda, donde deberá enfrentar al seleccionado local y Cabo Verde en marzo, además, se espera que en abril se mida a Finlandia para dar termino a este exigente cuadrangular, el cual asoma como una valiosa oportunidad para sumar rodaje internacional.

La Roja enfrentará a Nueva Zelanda, Cabo Verde y Finlandia por el nuevo certamen ‘FIFA Series’. (Foto: Sipa/Photosport?

Las sedes masculinas estarán repartidas entre Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán, habiendo también una edición femenina que se disputará en Brasil, Costa de Marfil y Tailandia.

Para La Roja, la FIFA Series aparece como un punto de partida clave en medio de un proceso de reconstrucción. Tras unos años para el olvido, marcado por una nueva eliminación mundialista y el fin de la era de Ricardo Gareca.

Grupos y países participantes del FIFA Series 2026

Grupos masculinos

Nueva Zelanda (OFC)

  • Cabo Verde
  • Chile
  • Finlandia
  • Nueva Zelanda (anfitrión)

Australia (AFC)

  • Australia (anfitrión)
  • Camerún
  • RP China
  • Curasao

Azerbaiyán (UEFA)

  • Azerbaiyán (anfitrión)
  • Omán
  • Sierra Leona
  • Santa Lucía
Indonesia (AFC)

  • Bulgaria
  • Indonesia (anfitrión)
  • Islas Salomón
  • San Cristóbal y Nieves

Kazajistán (UEFA)

  • Comoras
  • Kazajistán (anfitrión)
  • Kuwait
  • Namibia

Puerto Rico (Concacaf)

  • Guam
  • Islas Vírgenes Estadounidenses
  • Puerto Rico (anfitrión)
  • Samoa Estadounidense
Ruanda (CAF): grupo A

  • Estonia
  • Granada
  • Kenia
  • Ruanda (anfitrión)

Ruanda (CAF): grupo B

  • Aruba
  • Liechtenstein
  • Macao
  • Tanzania

Uzbekistán (AFC)

  • Gabón
  • Trinidad y Tobago
  • Uzbekistán (anfitrión)
  • Venezuela
Grupos femeninos

Brasil (CONMEBOL)

  • Brasil (anfitrión)
  • Canadá
  • República de Corea
  • Zambia

Costa de Marfil (CAF)

  • Costa de Marfil (anfitrión)
  • Mauritania
  • Pakistán
  • Turcas y Caicos

Tailandia (AFC)

  • Nepal
  • RD del Congo
  • Selección de la OFC
  • Tailandia (anfitrión)
