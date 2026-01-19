El mismo día en que se confirmaron sus primeros partidos amistosos del 2026, cuando enfrente en marzo a dos rivales mundialistas, la Selección Chilena sufrió un nuevo mazazo en su orgullo, esta vez en la Clasificación Mundial de Naciones que publica la FIFA.

En su primera entrega del año, el cuadro que actualmente dirige Nicolás Córdova sufrió una caída de tres puestos en el ranking, y acabó con una tendencia al alza que tuvo durante los últimos meses. Hoy se ubica en el 55° lugar con 1.457,84 puntos.

Gracias a esta actualización, Chile abre el 2026 como la segunda peor selección de Sudamérica, donde sólo supera a Bolivia, quien aparece en el puesto 76°. La buena noticia es que está muy cerca de superar a Perú, que está 53°.

Chile sigue en caída libre en el ranking FIFA

Pese a que no hubo actividad de las selecciones sudamericanas, la realización de la Copa Africana de Naciones provocó movimientos en la clasificación mundial de selecciones, donde sólo tres países no sufrieron cambios en el listado.

Por delante de Chile aparecen Argentina en el puesto 2°, tres más arriba que Brasil, quien está quinto. Colombia aparece en el 14° lugar, Uruguay cayó al 17°, Ecuador se mantiene 21°, mientras que Paraguay y Venezuela están en las ubicaciones 40° y 50°, respectivamente.

Para todos los equipos de Sudamérica, recién volverán a la actividad en el mes de marzo. Mientras La Roja y La Vinotinto serán parte de la FIFA Series, Bolivia jugará el repechaje mundialista, mientras el resto se prepara para disputar la Copa del Mundo en Norteamérica.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

En la próxima ventana del mes de marzo, Chile volverá a la acción y lo hará en Oceanía, donde jugará dos amistosos ante rivales mundialistas. El viernes 27 de marzo enfrentará a Cabo Verde, mientras que el lunes 30 de marzo será visita ante Nueva Zelanda.