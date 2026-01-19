Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección chilena

La Roja vuelve a la cancha: Estos son los rivales de Chile en la FIFA Series 2026

Chile ya conoce su hoja de ruta para comenzar el 2026. La Roja fue recientemente confirmada como participante de la FIFA Series, nuevo certamen amistoso impulsado por la FIFA que busca ampliar los cruces entre confederaciones y entregar competencia internacional a selecciones que se encuentran fuera de los grandes torneos oficiales. El estreno no será […]

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!

Chile ya conoce su hoja de ruta para comenzar el 2026. La Roja fue recientemente confirmada como participante de la FIFA Series, nuevo certamen amistoso impulsado por la FIFA que busca ampliar los cruces entre confederaciones y entregar competencia internacional a selecciones que se encuentran fuera de los grandes torneos oficiales.

El estreno no será menor. El seleccionado chileno quedó emparejado en el grupo de Nueva Zelanda, donde deberá medirse ante el combinado local, anfitrión del cuadrangular, además de las selecciones de Finlandia y Cabo Verde.

La FIFA Series tendrá su estreno oficial este 2026, luego de varios años de planificación por parte del ente rector del fútbol mundial. El torneo se disputará durante las fechas FIFA de marzo y abril, y contará con la participación de 48 selecciones masculinas, provenientes de las seis confederaciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos, todos con sedes anfitrionas.

Para La Roja, este certamen aparece como una oportunidad clave en medio de un proceso de reconstrucción, tras paupérrimos procesos eliminatorios y un 2025 para el olvido, marcado por una nueva eliminación mundialista y el fin de la era de Ricardo Gareca en la banca del combinado nacional.

Conoce a continuación el grupo de Chile y el detalle del cuadrangular que disputará La Roja:

  • Chile vs. Cabo Verde: Viernes 27 de marzo en Eden Park Auckland.
  • Chile vs. Nueva Zelanda: Lunes 30 de marzo en Eden Park Auckland.

Grupos masculinos

Cuadrangular Nueva Zelanda (OFC)

  • Cabo Verde
  • Chile
  • Finlandia
  • Nueva Zelanda (anfitrión)
Publicidad

Australia (AFC)

  • Australia (anfitrión)
  • Camerún
  • RP China
  • Curasao

Azerbaiyán (UEFA)

  • Azerbaiyán (anfitrión)
  • Omán
  • Sierra Leona
  • Santa Lucía

Indonesia (AFC)

  • Bulgaria
  • Indonesia (anfitrión)
  • Islas Salomón
  • San Cristóbal y Nieves
Publicidad

Kazajistán (UEFA)

  • Comoras
  • Kazajistán (anfitrión)
  • Kuwait
  • Namibia

Puerto Rico (Concacaf)

  • Guam
  • Islas Vírgenes Estadounidenses
  • Puerto Rico (anfitrión)
  • Samoa Estadounidense

Ruanda (CAF): grupo A

  • Estonia
  • Granada
  • Kenia
  • Ruanda (anfitrión)
Publicidad

Ruanda (CAF): grupo B

  • Aruba
  • Liechtenstein
  • Macao
  • Tanzania

Uzbekistán (AFC)

  • Gabón
  • Trinidad y Tobago
  • Uzbekistán (anfitrión)
  • Venezuela

En paralelo a la competencia masculina, la FIFA también dará vida a la versión femenina del certamen, con Brasil, Costa de Marfil y Tailandia como países anfitriones, reafirmando la intención del organismo de dar continuidad y mayor visibilidad a ambas ramas del fútbol.

Publicidad

Grupos femeninos

Brasil (CONMEBOL)

  • Brasil (anfitrión)
  • Canadá
  • República de Corea
  • Zambia

Costa de Marfil (CAF)

  • Costa de Marfil (anfitrión)
  • Mauritania
  • Pakistán
  • Turcas y Caicos

Tailandia (AFC)

  • Nepal
  • RD del Congo
  • Selección de la OFC
  • Tailandia (anfitrión)
Publicidad
Lee también
¿Menos cupos para Chile? La propuesta que podría revolucionar la Libertadores
Copa Libertadores

¿Menos cupos para Chile? La propuesta que podría revolucionar la Libertadores

Confusión total en Limache por "cambio" de camiseta
Chile

Confusión total en Limache por "cambio" de camiseta

Chile vuelve a golpear a España y revive el recuerdo eterno de Brasil 2014
Selección Chilena

Chile vuelve a golpear a España y revive el recuerdo eterno de Brasil 2014

Dónde y a qué hora ver a Cristian Garin en el Australian Open
Tenis

Dónde y a qué hora ver a Cristian Garin en el Australian Open

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo