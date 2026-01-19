Chile ya conoce su hoja de ruta para comenzar el 2026. La Roja fue recientemente confirmada como participante de la FIFA Series, nuevo certamen amistoso impulsado por la FIFA que busca ampliar los cruces entre confederaciones y entregar competencia internacional a selecciones que se encuentran fuera de los grandes torneos oficiales.

El estreno no será menor. El seleccionado chileno quedó emparejado en el grupo de Nueva Zelanda, donde deberá medirse ante el combinado local, anfitrión del cuadrangular, además de las selecciones de Finlandia y Cabo Verde.

La FIFA Series tendrá su estreno oficial este 2026, luego de varios años de planificación por parte del ente rector del fútbol mundial. El torneo se disputará durante las fechas FIFA de marzo y abril, y contará con la participación de 48 selecciones masculinas, provenientes de las seis confederaciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos, todos con sedes anfitrionas.

Para La Roja, este certamen aparece como una oportunidad clave en medio de un proceso de reconstrucción, tras paupérrimos procesos eliminatorios y un 2025 para el olvido, marcado por una nueva eliminación mundialista y el fin de la era de Ricardo Gareca en la banca del combinado nacional.

Conoce a continuación el grupo de Chile y el detalle del cuadrangular que disputará La Roja:

Chile vs. Cabo Verde: Viernes 27 de marzo en Eden Park Auckland.

Chile vs. Nueva Zelanda: Lunes 30 de marzo en Eden Park Auckland.

Grupos masculinos

Cuadrangular Nueva Zelanda (OFC)

Cabo Verde

Chile

Finlandia

Nueva Zelanda (anfitrión)

Australia (AFC)

Australia (anfitrión)

Camerún

RP China

Curasao

Azerbaiyán (UEFA)

Azerbaiyán (anfitrión)

Omán

Sierra Leona

Santa Lucía

Indonesia (AFC)

Bulgaria

Indonesia (anfitrión)

Islas Salomón

San Cristóbal y Nieves

Kazajistán (UEFA)

Comoras

Kazajistán (anfitrión)

Kuwait

Namibia

Puerto Rico (Concacaf)

Guam

Islas Vírgenes Estadounidenses

Puerto Rico (anfitrión)

Samoa Estadounidense

Ruanda (CAF): grupo A

Estonia

Granada

Kenia

Ruanda (anfitrión)

Ruanda (CAF): grupo B

Aruba

Liechtenstein

Macao

Tanzania

Uzbekistán (AFC)

Gabón

Trinidad y Tobago

Uzbekistán (anfitrión)

Venezuela

En paralelo a la competencia masculina, la FIFA también dará vida a la versión femenina del certamen, con Brasil, Costa de Marfil y Tailandia como países anfitriones, reafirmando la intención del organismo de dar continuidad y mayor visibilidad a ambas ramas del fútbol.

Grupos femeninos

Brasil (CONMEBOL)

Brasil (anfitrión)

Canadá

República de Corea

Zambia

Costa de Marfil (CAF)

Costa de Marfil (anfitrión)

Mauritania

Pakistán

Turcas y Caicos

Tailandia (AFC)

Nepal

RD del Congo

Selección de la OFC

Tailandia (anfitrión)

