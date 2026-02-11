Muchas veces la actualidad se tiñe con el recuerdo. Varios de los que vivieron la época dorada de la Selección Chilena sufren por la ausencia de un Vidal, de un Alexis o de un Claudio Bravo en La Roja. Los que vienen un poco más atrás, tienen nostalgia de otros ídolos.

Hubo toda una generación que no se formó con la gloria de la Generación Dorada, pero que sí pudo ver un despegue tremendo de La Roja. Se trata de todos aquellos que disfrutaron el Mundial de Francia 1998.

Por ese entonces, todos los ojos estaban puestos en dos grandes goleadores chilenos: Marcelo Salas e Iván Zamorano. Ambos llenaron de gloria a sus respectivos clubes y, cómo no, a la propia Selección.

No todo lo épico pasó desde 2015

Vivimos en una época en que la actualidad es efímera, pero buscada por todos. Poco apegados a los aprendizajes del pasado, podemos perdernos en lo momentáneo, como si la pólvora se hubiese creado recién.

Es lo que pasa al hablar de la Selección Chilena. Muchos olvidan lo tremendo, por ejemplo, que fue aquel partido amistoso jugado hace exactamente 28 años, un 11 de febrero de 1998, cuando Marcelo Salas recibió un pase largo de José Luis Sierra, la amortiguó con el muslo izquierdo y remató con el pie del mismo lado, para mandarla al fondo de las redes. Al frente estaba Inglaterra y La Roja jugaba nada menos que en Wembley.

Fue un 2-1 tremendo en canchas inglesas. La Selección Chilena venció a una Inglaterra que luego tuvo que ser eliminada en penales por Argentina, en el Mundial de Francia 98. Y el gol de Marcelo Salas, simplemente es algo tan épico, que nunca hay que dejar de recordar.

