La selección chilena sub 20 se despidió este jueves del Sudamericano que se realiza en Paraguay con un amargo empate. La igualdad ante Venezuela significó el cierre del torneo para el elenco nacional con apenas dos unidades.

La Roja femenina dirigida por Nicolás Bravo llegó a la última fecha ya sin opciones y frente a la vinotinto finalizó su participación en el grupo A. Preocupante presentación ya que solo superó a Bolivia que en la tabla general no sumó unidades ni marcó goles.

La Rojita tuvo un duro debut ante Paraguay donde cayó por 4-0. Tras ello, empató sin goles frente a Colombia y perdió por la cuenta mínima ante Uruguay. Por lo que el duelo ante la vino tinto era el escenario perfecto para despedirse con honores del torneo. Sin embargo, el juego duro de las rivales impidió por lo menos rescatar un triunfo de despedida.

¿En qué posición terminó Chile en el Sudamericano sub 20?

En el complemento, la selección chilena sub 20 siguió dominando y generó las principales ocasiones de peligro. Incluso la capitana Vaitiare Pardo tuvo la más clara pero su remate se fue desviado por poco.

En los últimos minutos, el cuadro vinotinto ya empezó a cuidar el empate y se hizo notoria cada pausa para cortar el juego y hacer que el reloj avanzara. Lo que se agravó con el paupérrimo arbitraje de la brasileña Rejane Caetano que dejó pasar varias jugadas de juego brusco y se olvidó de sacarle tarjeta roja a más de una jugadora llanera.

Así terminó Chile en el grupo A del Sudamericano Sub 20

Así las cosas el partido terminó igualado y Chile terminó como colista del grupo A con solo dos unidades. Mientras que Venezuela terminó segunda con siete puntos y ahora luchará por un cupo en el Mundial de la categoría.

