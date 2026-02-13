Everton está viviendo el peor de los inicios en esta Liga de Primera 2026. El cuadro viñamarino de la mano de Javier Torrente ha perdido sus tres partidos jugados en el torneo, lo que sumado a su friolera de cero goles convertidos, lo tienen como el absoluto colista del certamen.

El gran apuntado en este terrible andar de los Oro y Cielo está siendo el entrenador argentino, quien en su tercera etapa por la institución está siendo incapaz de sacar un rendimiento a lo menos digno para el equipo.

Y es que los números de Torrente desde su regreso al club en octubre del año pasado están a la vista de todos, dejándolo como el candidato de fierro a ser el primer entrenador despedido en esta temporada 2026.

El paupérrimo rendimiento de Javier Torrente

Desde que el argentino reemplazó a Mauricio Larriera ha dirigido un total de nueve compromisos, en los cuales apenas ha ganado uno, empatado uno y perdido siete. Además, con él al mando los Oro y Cielo han convertido solo dos goles y recibido trece.

Javier Torrente pudo haber dirigido ante Huachipato su último partido en Everton. | Foto: Photosport.

Lo peor es que si enlazamos la recta final del 2025 con este inicio del 2026, ya acumula seis compromisos sin poder convertir, una racha que lo tiene como el peor equipo de la Primera División en este comienzo de año.

Cabe destacar que Torrente firmó un contrato en su llegada al club que se renovaba automáticamente por todo este año si salvaba a Everton del descenso. Habrá que ver si en el Grupo Pachuca se la juegan por romper este vínculo al ver este pésimo rendimiento.

El próximo partido de Everton

Los ruleteros volverán a la acción ante Audax Italiano el domingo 22 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este duelo será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.