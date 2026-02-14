El empate sin goles entre Universidad de Chile y Palestino será tema de debate por varios días. Y es que el gol anulado de Charles Aránguiz vía el VAR por una mano previa de Matías Zaldivia encendió el debate en el medio futbolístico.

Hay quienes aseguran que se trata de un cobro que se ajusta al reglamento y otros que son bastante críticos con lo determinado por el cuerpo arbitral en el Municipal de La Cisterna.

En ese segundo grupo se encuentra el periodista Danilo Díaz, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio aseguró que a Reinerio Alvarado y Diego Gamboa, los árbitros presentes en la cabina del VAR, les faltó fútbol a la hora de hacer el llamado.

Duras críticas al VAR por el gol anulado a la U

El periodista partió diciendo que “pasó demasiado tiempo entre una acción y otra. Es demasiado tiempo, son 30 segundos, en este juego es muchísimo. La jugada es muy larga, esto en la Premier me parece que esto es gol”.

El error de Sebastián Pérez que pudo ser el 1-0 para Universidad de Chile quedó en nada gracias al VAR. | Foto: Photosport.

“Si no llamaba el VAR, no pasaba nada. Palestino no habría reclamado, porque es una jugada muy larga. Son 30 segundos entre la acción que se le cobra a Zaldivia y el gol luego del error de Zanahoria Pérez. Ahí es donde digo que los árbitros deben estar más futbolizados”, agregó.

En ese sentido el Tenor del Pueblo fue tajante el decir que “en la Premier el VAR no llama, en una acción así después de 30 segundos, que tampoco fue una acción de una falta. Es muy distinto una falta que por esa jugada no pudo seguir. Acá fue una pelota que da en la mano, el jugador va desequilibrado y la jugada es larguísima”.

“Es una acción extrema del VAR, creo yo. Al VAR le falta barrio yo creo, le falta fútbol. En la Premier no va a llamar el VAR, en la Liga Italiana tampoco, en la Liga Argentina o la Brasileña tampoco. Es una jugada muy larga, pasaron muchas cosas”, añadió.

Para cerrar, Díaz afirmó que “si vamos al reglamento, en la letra está bien, se ve la mano y lo llaman. El tema es futbolístico, el VAR enreda al árbitro, se retrotrae 30 segundos, entre la acción de Zaldivia y el momento del gol. Es muchísimo. Falta sensibilidad futbolera de los integrantes del VAR”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán la acción ante Deportes Limache el domingo 22 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este partido será válido por la fecha 4 de la Liga de Primera 2026.