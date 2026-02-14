En Palestino respiraron aliviados al término de su partido ante Universidad de Chile. Y es que el 0-0 estuvo a detalles de ser una derrota de no ser por la decisión que tomó el árbitro Diego Flores, tras ver el VAR, de anular el gol de Charles Aránguiz en tiempo de descuento.

Sin embargo y más allá de la mano de Matías Zaldivia que terminó invalidando el tanto, quien realmente se salvó fue Sebastián Pérez. El arquero fue el responsable directo del gol del Príncipe, al salir pésimo a tratar de controlar un centro que iba sin mucho peligro.

Por suerte para el Zanahoria todo quedó en nada, algo que fue tomado con alegría en el plantel árabe una vez terminado el compromiso.

Sebastián Pérez es levantado por sus compañeros

Nelson Da Silva, delantero de Palestino, aseguró tras la brega que “le dijimos a Sebastián que se salvó. Con las pulsaciones más bajas, estamos más tranquilos y contentos. Yo creo que era demasiado premio para la U llevarse el triunfos sobre el final. Menos mal que se anuló el gol”.

Este grosero error de Sebastián Pérez quedó en nada gracias a la intervención del VAR. Con esto, Palestino sumó un valioso empate ante la U. | Foto: Photoposrt.

Además, el atacante miró a futuro al partido que jugarán en marzo ante los azules por la Copa Sudamericana. “Hoy era para medirse, porque obviamente los partidos de copa son totalmente distintos. Era un partido para saber donde estábamos parados”, afirmó.

“Ellos saben que somos un rival duro. Nosotros también lo sabemos, así que sin duda que ese ese partido será muy especial”, concluyó sobre ese duelo a jugarse el próximo 4 de marzo a las 21:30 en el Estadio Nacional.

¿Cuándo vuelve a jugar Palestino?

Los árabes volverán a la acción ante Huachipato el sábado 21 de febrero a partir de las 12:00 horas en el CAP. Este compromiso será válido por la fecha 4 de la Liga de Primera 2026.

