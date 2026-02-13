Con polémica terminó el partido entre Palestino y Universidad de Chile en el Municipal de La Cisterna. Los azules pudieron quedarse con la victoria de manera agónica, pero todo quedó anulado tras una intervención del VAR que será tema por estos días.

Todo ocurrió en los minutos finales de la braga, cuando un centro sin demasiado peligro de Charles Aránguiz se transformó en el gol azul gracias a un grosero error de Sebastián Pérez en su salida para intentar controlar el balón.

Más allá del controvertible final, uno que sigue llenándose de cuestionamientos es Francisco Meneghini, quien con tres partidos disputados sigue sin poder ganar en el torneo. Y ojo, que la paciencia se está acabando en la U.

Lo que dijo Meneghini tras el empate ante Palestino

El DT de la escuadra universitaria aseguró luego del partido sobre el gol anulado que “es una acción bastante larga. Son decisiones del árbitro. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro”.

Francisco Meneghini suma dos empates y una derrota en sus primeros tres partidos oficiales al mando de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

“Por momentos pudimos encontrar ciertos espacios para atacar y crear ocasiones de gol. En líneas generales fuimos superiores, sin hacer un gran partido. Tuvimos esa oportunidad al final que el árbitro anuló”, agregó.

Para cerrar, Paqui dejó en claro que “tenemos que mejorar mucho, en defensa y en ataque, generar más ocasiones de gol. Los rivales se nos van a cerrar así, tenemos que encontrar la manera de encontrar espacios, de generar ocasiones. Hoy tuvimos, pero tenemos que generar más. Tenemos que mejorar”.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo compromiso del bulla será ante Deportes Limache el domingo 22 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este partido será válido por la fecha 4 de la Liga de Primera 2026.

