Martín Lasarte es uno de esos entrenadores que saca una sonrisa en los hinchas de Universidad de Chile, ya que tuvo un pasado exitoso en el club. Por esto, siempre está la opción para su regreso.

Machete tuvo un destacado paso por el fútbol nacional. Primero hizo buenas campañas en Universidad Católica, aunque no pudo coronarlo con un título. Luego pasó al Romántico Viajero en 2014, donde conquistó la Liga de Primera, Supercopa y la Copa Chile. Incluso, años después llegó a la selección chilena en 2021.

¿Regresa Lasarte a U. de Chile?

Universidad de Chile hoy es dirigida por Francisco Meneghini, con quien no han comenzado de buena manera el 2026. Entre amistoso y duelos oficiales, suma tres partidos sin triunfos. Los hinchas no están para nada contentos pese al poco tiempo de trabajo.

Hace solo unos días, Martín Lasarte estuvo de visita en Chile debido a la despedida José “Pepe” Rojas. Ahí, el uruguayo se reencontró con los seguidores del Bulla, quienes le demostraron su cariño al entrenador.

“Acá me hicieron sentir como en mi casa, me adapté muy rápido porque éramos como una familia… Fue una linda etapa junto a la U y eso me permitió llegar incluso a dirigir la selección chilena“, indicó Lasarte a AS.

Lasarte ganó 3 títulos en U. de Chile. Imagen: Photosport

Como en en el fútbol nunca se sabe lo que sucederá, Machete fue consultado sobre si le gustaría ser nuevamente el técnico de Universidad de Chile y no dudó. “Una vez alguien me dijo que siempre es lindo volver donde fuiste feliz“, indicó.

“Salimos campeones enseguida y después dimos varias vueltas más”, agregó Lasarte. En tiempos donde Meneghini genera más dudas que certezas, quién sabe si el deseo de Machete se cumple mucho antes de lo esperado.