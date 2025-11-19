Es tendencia:
Fútbol Internacional

“Que Bielsa no vuelva a Uruguay”: exigen a otro ex DT de Chile en la banca tras humillación charrúa

El rosarino vive su peor momento como entrenador del equipo. Ni la hinchada, y mucho menos la prensa, lo quieren al mando.

Por Nelson Martinez

Bielsa en duda en la banca uruguaya.
Un verdadero papelón vivió Marcelo Bielsa en la banca de la selección uruguaya, tras ser goleado por 5-1 ante Estados Unidos. El “Loco” firmó el divorcio total con la hinchada y prensa charrúa, donde exigen su salida.

“Es un problema de utilización y de gestión de los recursos con los que cuenta la selección uruguaya, y de ninguna manera los mejores jugadores uruguayos pueden perder un partido contra el grupo secundario de Estados Unidos”, criticó el DT.

Por eso, en Uruguay salieron al paso de la crisis con el rosarino y no lo quieren ver más por esas tierras. Es más, en duros términos un conocido comunicador barrió con el ex DT de la Roja y lanzó un conocido nombre en su lugar.

Gritan por adiós de Bielsa y piden a un viejo conocido

Duranteel programa “Las voces del fútbol”, el panelista Valentín Fletcher barrió el piso con Marcelo Bielsa tras la goleada sufrida en Uruguay por 5-1 ante EE.UU. y remeció las comunicaciones con sus dichos.

Bielsa enfrenta su peor momento al mando de la selección de Uruguay

“No quiero que Bielsa vuelva a Uruguay. Que Donald Trump le niega la visa, no puede dirigir en el Mundial”, disparó el polémico hombre, quien siguió con su descargo.

Fue ahí que apeló al torneo uruguayo para definir al reemplazante del rosarino si decide dejar la banca. Fletcher apuntó a que “si gana Peñarol, que sea Diego Aguirre el técnico en el Mundial”.

